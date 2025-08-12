Andrea Meza, ganadora del concurso Miss Universo 2020, se une como conductora en La Mesa Caliente de Telemundo.

La mexicana está lista para aportar su distintiva frescura y belleza frente a las cámaras de televisión.

¿Quién es Andrea Meza, la mexicana Miss Universo 2020?

Andrea Meza, originaria de Chihuahua, es una modelo y ex reina de belleza mexicana.

Los inicios de Andrea Meza en los concursos de belleza remontan en el 2017, donde obtuvo la corona de Miss México.

Andrea Meza modelando vestido escarlata. (Rodrigo Varela / AFP)

Esa victoria la llevó a conseguir el segundo lugar entre 118 concursantes que participaron en el certamen.

En 2020, Andrea Meza ganó el concurso Mexicana Universal, lo que la llevó a representar a México en Miss Universo 2020.

Posterior, fue coronada Miss Universo, convirtiéndose en la tercera mexicana en obtener este título.

¿Qué edad tiene Andrea Meza?

Andrea Meza nació un 13 de agosto de 1994 y en la actualidad tiene 30 años de edad.

¿Quién es la pareja de Andrea Meza?

Andrea Meza contrajo matrimonio con el influencer Ryan Proctor el 11 de enero de 2025, en una ceremonia civil en Naples, Florida.

Andrea Meza y Ryan Proctor (Instagram/@andreamezamx)

¿Qué signo zodiacal es Andrea Meza?

Andrea Meza pertenece al signo zodiacal Leo.

¿Cuántos hijos tiene Andrea Meza?

Por el momento, Andrea Meza no tiene hijos.

Andrea Meza (Agencia México)

¿Qué estudió Andrea Meza?

Andrea Meza estudió Ingeniería en Software en la Universidad Autónoma de Chihuahua.

¿En qué ha trabajado Andrea Meza?

Además de su carrera en concursos de belleza, Andrea Meza es activista y maquilladora profesional.

Andrea Meza está enfocada en la defensa de los derechos de las mujeres y la equidad de género, colaborando con el Instituto Municipal de la Mujer.

También, se desempeña como maquilladora profesional y promotora turística de Chihuahua.

Además, Andrea Meza construyó una carrera como figura de televisión al conducir los programas de Telemundo: Hoy Día y La Mesa Caliente.

Andrea Meza (Agencia México)

Andrea Meza se estrena como conductora de La Mesa Caliente de Telemundo

Andrea Meza reafirma su presencia en la televisión hispana al integrarse como conductora en La Mesa Caliente de Telemundo, compartiendo pantalla con:

Myrka Dellanos

Verónica Bastos

Aylín Mujica

La ex reina de belleza compartió que se siente emocionada por este nuevo proyecto en su carrera.

“Estoy emocionada, siento mariposas en el estómago”, expresó Andrea Meza en transmisión en vivo.

Andrea Meza ingresó al foro de La Mesa Caliente con un vestido mini en color amarillo y fue recibida con mucho cariño por sus demás compañeras.