La noche del 20 de noviembre la mexicana Fátima Bosch -de 26 años de edad- se coronó como la reina de Miss Universo 2025.

Pero, lo que pocos saben es la lista de responsabilidades que tiene durante el próximo año, así como los premios y beneficios que van más allá de la distinguida corona.

El sueldo millonario de Fátima Bosch gracias a Miss Universo 2025

De acuerdo con medios internacionales, se estima que por su triunfo en Miss Universo 2025, Fátima Bosch reciba un sueldo anual de 4.6 millones de pesos.

Esta suma está destinada para que la mexicana pueda financiar gastos y actividades oficiales de su reinado, mismo que se dividirá en pagos mensuales de más de 300 mil pesos.

Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025. (Sakchai Lalit / AP)

El salario no es lo único que le espera a Fátima Bosch, pues la ganadora de Miss Universo 2025 también será acreedora a un departamento de lujo en Manhattan, Nueva York.

En este último, el certamen suele cubrir no solo los gastos de alojamiento, sino también de transporte y alimento.

Dado que en Miss Universo se trabajan con marcas de primer nivel, la mexicana también tendrá acceso a productos exclusivos de maquillaje, joyas y tratamientos dermatológicos y capilares.

A su vez, la organización también cubrirá en su totalidad los gastos que tenga al viajas a eventos internacionales, así como los que realice por altruismo y beneficencia.

Fátima Bosch portará durante un año la corona “Lumière de l’Infini”, diseñada por Jewelmer y valuada en más de 92 millones de pesos.