Petróleos Mexicanos (Pemex) envió un mensaje a nombre de la familia petrolera por el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025.

Cabe destacar que el papá de la tabasqueña, Bernardo Bosch Hernández, es subdirector de Seguridad y Salud en Pemex.

Por lo que desde la empresa no dudaron en felicitar a la hija de su actual subdirector, pues subió al puesto en octubre de este año.

🏆 Un logro que refleja esfuerzo, profesionalismo y pasión. 🏆 @bosch_fatima pic.twitter.com/T8JnlYBk8k — Petróleos Mexicanos (@Pemex) November 21, 2025

Los mensajes que ha recibido Fátima Bosch como Miss Universo 2025

La coronación de Fátima Bosch en el certamen fue motivo de orgullo nacional como la cuarta mexicana en ganar Miss Universo.

Motivo por el cual las redes sociales de la tabasqueña se han llenado de millones de felicitaciones por parte de usuarios, personalidades del espectáculo en México e influencers.

Fátima Bosch ganadora de Miss Universo 2025. (@fatimaboschfdz)

Como era de esperarse, el triunfo de Fátima Bosch fue ampliamente comentado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En la mañanera del 21 de noviembre la mandataria reconoció a la ganadora de Miss Universo 2025 como un ejemplo para todas las mujeres.

“Es un ejemplo porque levanta la voz”, reconoció Claudia Sheinbaum, recordando lo que pasó antes del certamen con con Nawat Itsaragrisil.

Del mismo modo, Andrés Manuel López Beltrán se pronunció al respecto del triunfo de Fátima Bosch.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que el hijo del expresidente de México felicitó a la tabasqueña. “¡Felicidades a Fátima y su familia!”, externó.