Adriana Caballero Fridstein ha capturado el foco del escándalo por su posible noviazgo con Leonardo Aguilar.

Tanto ella como el cantante han sido relacionados sentimentalmente con mayor fuerza desde principios de 2026.

¿Quién es Adriana Caballero Fridstein?

Adriana Caballero Fridstein es originaria de Tabasco.

Pese a ser una figura relativamente pública, lleva su vida con discreción.

Adriana Caballero Fridstein en Instagram (Cap)

¿Cuántos años tiene Adriana Caballero Fridstein?

Adriana Cabellero Fridstein tiene alrededor de 25 años de edad.

¿Quién es el esposo de Adriana Caballero Fridstein?

Adriana Cabellero Fridstein no tiene esposo, pero está fuertemente relacionada con el cantante Leonardo Aguilar, de 26 años de edad.

La relación no ha sido confirnada por ninguna de las partes.

¿Qué signo zodiacal es Adriana Caballero Fridstein?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Adriana Cabellero Fridstein.

¿Quiénes son los hijos de Adriana Caballero Fridstein?

Adriana Cabellero Fridstein no tiene hijos.

¿Qué estudió Adriana Caballero Fridstein?

Adriana Cabellero Fridstein cuanta con una licenciatura en Imagen Pública, además de que cuenta con estudios en teatro musical.

¿En qué ha trabajado Adriana Caballero Fridstein?

En 2024 Adriana Cabellero Fridstein fue una de las finalistas del certámen La Flor de Tabasco.

La joven también dirige su propio negocio. Se trata de “Imagen a la carta by adriana”, un servicio de asesoría de imagen.

Proyecto de Adriana Caballero Fridstein en Instagram (Captura de pantalla)

Adriana Caballero Fridstein es relacionada con Leonardo Aguilar

Fue tras el último cumpleaños de Christian Nodal, celebrado el 11 de enero de 2026, que los rumores de un noviazgo entre Adriana Caballero Fridstein y Leonardo Aguilar tomaron fuerza.

En el pasado, usuarios de Instagram ya habían detectado un intercambio de likes y comentarios entre ambas personalidades.

Ahora Adriana Caballero Fridstein y Leonardo Aguilar fueron vistos juntos en los festejos por el cumpleaños de Christian Nodal.

Lo anterior ha provocado una nueva tanda de rumores en torno a la supuesta pareja.