Fue por medio de sus redes sociales, que Ángela Aguilar -de 22 años de edad- subió una historia con una canción que habla sobre un “manipulador”. Se trata de “Euphoria” de Kendrik Lamar.

“Sé que eres un maestro manipulador y un mentiroso habitual también. Pero no digas mentiras sobre mí y no diré verdades sobre ti”. “Euphoria” de Kendrik Lamar

Rápidamente, los usuarios hicieron lo mismo y ligaron la letra con Christian Nodal por la nueva polémica que protagoniza.

La supuesta infidelidad de Christian Nodal a Ángela Aguilar

Fue a mediados de diciembre de 2025 cuando una serie de videos circularon de Christian Nodal relacionándolo sentimentalmente con Esmeralda Camacho, una violinista de su equipo.

Los rumores apuntaron a que el cantante de regional mexicano -de 26 años de edad- estaba teniendo un romance dentro de su matrimonio con Ángela Aguilar.

Christian Nodal y Esmeralda Camacho (Especial)

Ahora, tras la publicación de Ángela Aguilar, muchos dan por sentada la confirmación de que Christian Nodal le fue infiel.

En medio de los rumores se dice también que la violinista fue despedida del equipo de Nodal, aunque nada se ha confirmado de manera oficial.

Esto se empezó a decir debido a que Esmeralda Camacho no fue vista en los últimos conciertos de Christian Nodal , aunque fuentes afirman que no le renovaron su visa de trabajo.

El cantante es el único que no se ha pronunciado al respecto de los nuevos rumores en torno a su vida amorosa.

Por lo pronto, todos siguen al pendiente de cualquier reacción o interacción entre los implicados, como la reciente historia de Ángela Aguilar.