Liliana Bueno, dentista de José Ángel Bichir, reveló los tratamientos a los que se sometió el actor tras su caída de un tercer piso.

En entrevista para Ventaneando, destacó que tras el accidente José Ángel Bichir sufrió severas afectaciones en su boca por lo que se encontraba preocupado ya que buscaba recuperar su sonrisa.

Este es el procedimiento dental al que se sometió José Ángel Bichir tras su caída

La odontóloga Liliana Bueno reveló que José Ángel Bichir tuvo fractura de hueso en la parte inferior de la boca, provocando la caída de algunos dientes, por lo que necesitó implantes dentales.

Liliana Bueno destacó que José Ángel Bichir comenzaba a presentar una fuerte infección en la boca, por lo que tuvieron que tratarlo de manera urgente para prevenir un problema mayor.

“Él llegó ya con un problema de una fractura en la parte anterior (de la boca) se rompió su hueso y pues ya con tres dientes flojos. Tuvimos que entrar a atenderlo rápidamente porque ya empezaba a tener infección y era lo que menos queríamos” Liliana Bueno, dentista de José Ángel Bichir

La dentista de José Ángel Bichir señaló que afortunadamente pudieron limpiar la zona y colocar dos implantes dentales para reemplazar los dientes dañados.

“Pudimos limpiar esa zona, ayudarle a que se regenere nuevamente su hueso y colocar implantes dentales en la zona” Liliana Bueno, dentista de José Ángel Bichir

Aunque destacó que tienen que esperar tiempo para colocarle los implantes dentales definitivos, ahorita con las provisionales no se le ve absolutamente nada.

“En la primera cirugía quitamos todo, eliminamos lo dañado y posteriormente colocamos sus implantes dentales. Ahora nos tenemos que esperar un promedio de tres meses para poder colocarle sus coronas definitivas. Él ya trae provisionales. No se ve absolutamente que haya perdido nada” Liliana Bueno, dentista de José Ángel Bichir

Dentista de José Ángel Bichir revela que el actor se encuentra mejor de ánimo tras su caída

La odontóloga Liliana Bueno señaló que aunque José Ángel Bichir sufrió varias lesiones, la más grave era la de la boca.

Liliana Bueno confesó que José Ángel Bichir se encuentra mejor de ánimo ya que se encontraba preocupado de cómo iba a quedar su boca por su trabajo como actor.

“Lo que más le preocupaba era la parte estética, que él pudiera volver a sonreír porque se dedica a la actuación” Liliana Bueno, dentista de José Ángel Bichir

José Ángel Bichir estaría siendo acompañado en todo momento por su familia.

“Está feliz, me sonríe, muy contento. Su mamá, su papá, muy agradecidos” Liliana Bueno, dentista de José Ángel Bichir

Fue el pasado 13 de marzo que se dio a conocer que José Ángel Bichir se había caído desde el tercer piso de un edificio en la CDMX.

Tras la caída José Ángel Bichir sufrió fracturas de tobillo, clavícula, nariz.

José Ángel Bichir se encuentra en proceso de recuperación acompañado por su familia.