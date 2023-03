Ah ok; Verónica del Castillo le dedicó un post de Instagram a su amiga Rebecca Jones, pero terminó revelando su historial de salud y ahora la tunden por imprudente.

“Ya nada más te faltó poner el 2x1″, fue uno de tantos comentarios reclamando a Verónica del Castillo -de 53 años de edad-, por el post que compartió sobre la muerte de Rebecca Jones.

Y es que ni la propia Rebecca Jones fue tan detallista con su salud y ni su representante pública quiso dar detalles de lo que la llevó a la muerte.

Verónica del Castillo, la periodista hermana de Kate del Castillo, está siendo tundida por hablar de más, sobre la salud de Rebecca Jones, quien murió a los 65 años de edad.

Y es que si algo quedó claro es que Verónica del Castillo sí que amaneció con la noticia de que Rebecca Jones murió, pero parece ser que la periodista no estaba muy despierta cuando publicó su post en Instagram.

En busca de despedir a su amiga actriz, Verónica del Castillo se puso a revelar detalles de su historial médico, mismos que ni la propia Rebecca Jones dio por voz propia.

Esto fue lo que Verónica del Castillo dio a conocer sobre su amiga Rebecca Jones:

“Desde diciembre 2022 me pediste ayuda en 3 ocasiones para desintoxicarse de las 60 quimios que recibiste en 5 años. Ya teníamos listo tu plan de rescate con médico en tu casa y nunca se pudo dar porque no te dejaron salir del hospital. Me duele mucho despertar con esta noticia de tu partida por cáncer de ovario 3B (...) Me quedé con impotencia porque no se lograron estos encuentros para apoyar con oxígeno líquido intravenoso que me pediste. Te adoro y nunca olvidaré el reiki que te di hace años donde tuve el privilegio de penetrar tu noble alma”.

Verónica del Castillo, periodista.