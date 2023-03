Rebecca Jones sabía que es lo que quería para cuando el día de su muerte llegara, y sus deseos se cumplieron ayer 22 de marzo, cuando murió a los 65 años de edad.

Estando en su casa y su familia advertida de que “no pasaría la noche”, Rebecca Jones estuvo acompañada de sus más cercanos, quienes cumplieron sus últimos deseos.

Más allá de que no quiso un funeral, una de las amigas más cercanas a Rebecca Jones reveló qué fue lo que pidió se hiciera en su lecho de muerte.

“Rebecca Jones tuvo meses muy delicados”, fue lo que una de las amigas de la actriz detalló a Sale el Sol, y si algo les dejó claro fue lo que quería que pasara en su lecho de muerte.

Desde ayer -22 de marzo- día en que murió Rebecca Jones, trascendió que no quería que le hicieran un funeral, pues se cree que inmediatamente fue cremada al llegar al velatorio.

Asimismo, su relacionista pública declaró que Rebecca Jones dio órdenes para que se le hiciera un homenaje, mismo que se llevará a cabo en posiblemente dos semanas.

Sin embargo, no solo se trató de esto, sino que la actriz también compartió lo que quería que pasara en su lecho de muerte, mismo que fue en su casa y con su hijo Maximiliano Camacho presente.

La salud de Rebecca Jones se vio perjudicada cuando se le diagnosticó cáncer de ovario IIIB y aunque lo venció, su salud de vio mermada el pasado 2022 por una neumonía.

Humberto Zurita no sabía de la muerte Rebecca Jones; así reaccionó al enterarse

Y tal parece que por altibajos que tuvo, Rebecca Jones dejó -a la perfección- los deseos que tenía para el día de su muerte.

Se sabe que Maximiliano Camacho, su hijo de 33 años de edad, estuvo con ella en todo momento, pero no solo él estuvo en su lecho de muerte.

En casa de Rebecca Jones también se reunieron:

Y si bien, Rebecca Jones no quiso funeral, sí les pidió estos detalles para la espera de su muerte:

“Siempre lo planeó así, con una gran actitud con una gran entereza, no quiero prensa, no quiero funeral, no quiero que anden ahí todos de negro (...) Ella se fue hermosa, en paz, acompañada, llena de amor, de flores, de música, de toda la gente que al queremos, estuvimos ahí en su casa, muy bonito la verdad, era lo que ella quería”.

Ana Celia Urquidi, 'hermana' de Rebecca Jones.