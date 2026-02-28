Andrea Legarreta -de 54 años de edad- y sus hijas ya conocieron a la novia de Erik Rubín y les desean lo mejor.

La relación entre Andrea Legarreta y Erik Rubín es tan buena, que ambos conviven con sus nuevas parejas.

Andrea Legarreta ya conoce a la novia de Erik Rubín

Erik Rubín fue visto con una misteriosa mujer en Monterrey y aunque el cantante insiste en que no es nada formal, Andrea Legarreta ya conoce a su novia.

Andrea Legarreta confirmó que ya conoce a la nueva pareja de Erik Rubín y asegura que ve al cantante tranquilo y feliz.

“Yo no sé si está enamorado, mientras él no lo diga yo no puedo decirlo, pero lo veo bien, lo veo tranquilo. No se si ya han formalizado o no, ya hemos compartido en momentos” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta (Instagram/@andrealegarreta )

La conductora reveló que recientemente hizo una fiesta en su casa y Erik Rubín llevó a su pareja.

En este contexto, Andrea Legarreta le desea lo mejor a Erik Rubín en esta nueva etapa: “Siempre vamos a ser familia”.

Hijas de Erik Rubín estás felices por las nuevas relaciones de sus padres

Mía y Nina Rubín han tomado con madurez las nuevas relaciones sentimentales de Andrea Legarreta y Erik Rubín.

Las jóvenes han manifestado que mientras sus padres están bien, ellas estarán felices y aceptarán las decisiones que tomen.

“Ellas se sienten felices, están felices por él también”, dijo muy segura Andrea Legarreta sobre sus hijas.

Andrea Legarreta celebra que su familia esté unida y que sigan juntos a pesar de su separación en 2023.

Erik Rubín y Andrea Legarreta se separaron en buenos términos y aclararon que no había peleas entre ellos, por lo que siguen conviviendo juntos y con sus nuevas parejas.