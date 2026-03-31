Erik Rubín ya presume a su novia y comparte fotos junto a su hija Nina Rubín; acudieron juntos al Recate Pa’l Norte.

Tras varios meses de rumores, Erik Rubín confirma su nueva relación y compartió fotos junto a su novia en Instagram.

Erik Rubín presume a su novia y comparte fotos junto a su hija Nina Rubín

Durante el fin de semana, Erik Rubín y su novia acudieron al Tecate Pa’l Norte junto a Nina Rubín.

Erik Rubín compartió varias fotos junto a su novia y su hija mientras disfrutaban del concierto.

Erik Rubín comparte foto con su nueva novia y Nina Rubín (Instagram/@erikrubinoficial)

En la primera foto se ve a Erik Rubín abrazando a su misteriosa novia quien abrazaba a Nina Rubín.

El cantante también compartió un video desde el backstage mientras disfrutaban de la presentación de Molotov.

Nina Rubín también subió un video junto a su papá y novia, donde se les ve cantando juntos.

Andrea Legarreta ya había adelantado que su familia ya convivía con la nueva novia de Erik Rubín, pero que el cantante no estaba listo para hablar de su relación.

Erik Rubín presume fotos con su nueva novia (Instagram/@erikrubinoficial)

Erik Rubín confirmó su noviazgo, pero no ha revelado el nombre de su pareja

La nueva relación de Erik Rubín ya es oficial, pero el cantante no se ha pronunciado.

El cantante ya no esconde su amor, pero sigue sin revelar el nombre de su novia, quien no sería una personaje del medio.

El cantante ya había sido captado con su nueva pareja en un centro comercial de la CDMX.

Por lo pronto, Erik Rubín está feliz con su nueva relación y su novia ya convive con sus hijas e incluso con Andrea Legarreta.