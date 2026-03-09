Captan a Erik Rubín tomado de la mano de su nueva novia y con esto confirma su romance tras su separación de Andrea Legarreta hace 3 años.

Desde inicio del 2026 se rumoró que Erik Rubín tenía una nueva pareja sentimental y Andrea Legarreta reveló que ya había convivio con la misteriosa mujer.

Erik Rubín es captado tomado de la mano con su nueva novia

Un video que circula en redes sociales muestra a Erik Rubín de espaldas y de la mano de quien podría ser nueva novia.

El cantante fue arribado por sus fans, quienes le comenzaron a pedir fotos, mientras su novia se fue para otro lugar.

Erik Rubín se mostró accesible y sonriente con sus fans, pero evitó responder preguntas sobre su nueva relación.

La novia de Erik Rubín se mostró alegre, pero discreta y el cantante se retiró con su pareja tras convivir brevemente con sus fans.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad de la nueva pareja de Erik Rubín, pero lo han cayada en diversas ocasiones con ella.

Misteriosa mujer que acompañaba a Erik Rubín (Especial )

Por esta razón Erik Rubín no ha presentando a su novia a los medios

Erik Rubín no ha confirmado que esté en una nueva relación y tampoco ha querido presentar públicamente a su novia.

A finales de febrero, Andrea Legarreta confirmó que su ex marido está en una nueva relación e incluso ya convivió con ella y sus hijas.

La conductora mencionó que ella no hablaría del tema, pues Erik Rubín no estaba listo para dar a conocer su relación.

Erik Rubín y Andrea Legarreta estuvieron casado durante 22 años y anunciaron su separación en 2023.

Tras años después, Andrea Legarreta confirmó que era pareja de Luis Carlos Origel.

Erik Rubín no ha querido mostrar a su nueva pareja, pero todo indica que desde hace meses decidió darse una oportunidad en el amor.