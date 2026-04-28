Con motivo de la celebración de sus 40 años de vida, LNG/SHT saldrá de su retiro y ofrecerá un concierto en el Pepsi Center, de la CDMX.

A continuación te decimos todos los detalles como precio de los boletos, fecha y preventa:

Fecha del concierto: 30 de octubre

Sede: Pepsi Center

Preventa Banamex: Miércoles 29 de abril a las 11:00 horas

Venta General: Jueves 30 de abril

Boletos: Estarán disponibles a través de Ticketmaster y en las taquillas del inmueble

LNG/SHT en el Pepsi Center (@lngsht / Instagram )

Estos son los precios de los boletos para LNG/SHT en el Pepsi Center

El precio de los boletos para ver a LNG/SHT en concierto todavía no se revelan de manera oficial.

Sin embargo, tomando en cuenta otros eventos similares en el Pepsi Center, se espera que las entradas vayan de los 650 hasta los mil 800 pesos aproximadamente.

Pepsi Center se encuentra ubicado Dakota s/n, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, CP 03810, Ciudad de México.

Está situado dentro del complejo World Trade Center México, junto al Polyforum Siqueiros y a 60 metros de Avenida Insurgentes Sur.

Así puedes llegar al Pepsi Center para el concierto de LNG/SHT:

Metro: La estación de metro más cercana es San Pedro de los Pinos (Línea 7), que está a una distancia caminable (aproximadamente 15-20 minutos).

También puedes llegar a la estación Tacubaya (Línea 1, 7 y 9) y tomar un taxi o Metrobús.

Metrobús: La estación de Metrobús Poliforum (Línea 1) se encuentra justo enfrente del WTC, siendo una de las opciones más cómodas y recomendadas.

LNG/SHT sale de su retiro para ofrecer un concierto en el Pepsi Center, CDMX

Gastón Espinoza, mejor conocido como LNG/SHT, sorprendió a sus seguidores al salir del retiro para celebrar “40 otoños”.

LNG/SHT había anunciado que tras más de una década de girar y hacer música sin pausa, había llegado el momento de hacer una pausa (indefinida).

Aunque el proyecto de LNG/SHT sigue “activo” en cuanto a lo musical, la pausa -con la que lleva más de un año- se centra más en no ofrecer shows ni giras de momento.

Por lo que su concierto en el Pepsi Center será una oportunidad única para todos sus seguidores de verlo nuevamente en el escenario.