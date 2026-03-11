Luis Carlos Origel, de 33 años, presumió el tatuaje que se hizo en honor a su novia Andrea Legarreta durante el programa Hoy.

El novio de Andrea Legarreta estuvo de invitado en el programa Hoy el 10 de marzo y probó una nueva técnica de tatuajes, por lo que decidió colarse la inicial de la conductora.

Novio de Andrea Legarreta se tatúa su inicial durante el programa Hoy

Todo comenzó cuando el programa Hoy estaba mostrando una nueva técnica de tatuajes conocida como grabado sobre linóleo y Luis Carlos Origel aprovechó el momento para mostrarle su amor a Andrea Legarreta.

Esta técnica consiste en colocar tatuajes con sellos y tinta a base de agua, por lo que no es permanente.

Luis Carlos Origel aprovechó el momento para pedir que le tatuaran una “A” en honor a Andrea Legarreta.

Al ver el gesto de su novio, Andrea Legarreta no pudo con la emoción y corrió por el foro con una sonrisa.

El tierno momento culminó con un abrazo entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel, quienes se veían emocionados por el gesto de amor.

Luis Carlos Origel se coloca la inicial de Andrea Legarreta en el brazo (Instagram/@programahoy)

Luis Carlos Origel ya se quiere “llevar a su casa” a Andrea Legarreta

El amor entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel es tanto, que el conductor se quería llevar a su novia a su casa, o por lo menos su figura de cartón.

El programa Hoy colocó un set con la Casita de Bad Bunny y las figuras de cartón de sus conductores.

Luis Carlos Origel vio la figura de Andrea Legarreta y escribió en sus historias que se quería llevar la réplica de su novia a su casa.

El amor entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel es evidente, por lo que suelen compartir muestras de su amor en redes sociales.