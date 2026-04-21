La cantante colombiana Karol G vendrá a México tal y como lo prometió en concierto, ahora con su nueva gira Viajando Por El Mundo Tropitour.

Por lo que ya les tenemos a los fans todos los detalles de Viajando Por El Mundo Tropitour de Karol G en México, a continuación todos los detalles de fechas, boletos y demás para su concierto:

Viernes 6 de noviembre de 2026 en el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León

Viernes 13 de noviembre de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, CDMX

Hora: 9:00 de la noche

Telonero: Sin detalles

Venta Mastercard: 29 de abril a partir de las 2:00 de la tarde, solo para tarjetahabientes Mastercard de debito y crédito.

Venta General y taquillas de los recintos: 30 de abril desde las 2:00 pm

Precio de boletos: Aún sin revelarse

Karol G vendrá a México: fechas y boletos del Viajando Por El Mundo Tropitour (OCESA)

Viajando Por El Mundo Tropitour de Karol G llega a México

Tras dar a conocer en Coachella 2026 que comenzaría gira mundial, Karol G ya reveló fechas en México para gusto de los fans.

Por lo que el regreso de Karol G a México será con su nueva gira mundial Viajando Por El Mundo Tropitour y que promete será un nuevo show con lo más nuevo de su música y sus grandes hits.

Para los fans con tarjetas Mastercard, la compra de boletos tendrá 3 meses sin interés en compras mayores de 3 mil pesos con tarjetas de crédito.

Een cuanto se revelen precios te estaremos actualizando la información de Viajando Por El Mundo Tropitour de Karol G en México

mastercard (REUTERS/Thomas White/Illustration/File Photo)

Para el concierto en la capital del país, recuerda que el Estadio GNP Seguros se ubica en el Viaducto Río de la Piedad sin número de la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.

Para la llegada las vías por transporte público al Estadio GNP Seguros son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Estadio GNP Seguros son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús en la Línea 1 bajando en las estaciones Goma, Iztacalco o UPIICSA.

Así que ya tienes todos los detalles para disfrutar del primer concierto de AC/DC en el Estadio GNP Seguros.