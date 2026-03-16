La Sonora Santanera de Carlos Colorado amenaza con demandar a Erik Rubín por contratar a un grupo que usurpó su nombre para su show Cumbia Machine.

Erik Rubín tenía Cumbia Machine, un proyecto musical donde tenía de invitados a la Sonora Santanera y otros artistas, pero este concluyó en 2023.

La Sonora Santanera amenaza con demandar a Erik Rubín

Gilberto Navarrete convocó una conferencia de prensa para hablar de los proceso legales que tomaría contra quienes contraten a grupos que se presentan con el nombre de Santanera.

El dueño del nombre de la Sonora Santanera insiste en que Erik Rubín incurrió en una falta al presentar en sus show Cumbia Machine a una falsa Sonora Santanera.

Y aunque el show ya no está vigente, Gilberto Navarrete asegura que Indautor ya sancionó a Erik Rubín.

Erik Rubín (Erik Rubín Instagram @erikrubínoficial)

Supuestamente, una autoridad federal determinó que Erik Rubín sí incurrió en una falta al derecho de autor al usar el nombre de la Sonora Santanera sin autorización.

Desde hace 3 años, Gilberto Navarrete ha amagado con demandar a Erik Rubín y también a su hija Mía Rubín, pero la demanda nunca ocurrió.

El abogado de Carlos Colaron adelantó que buscará llegar a un acuerdo con quienes hayan usado el nombre de la Sonora Santanera, antes de llegar a una demanda.

Erik Rubín fue cuestionado sobre este tema hace 3 años y expresó que no temía una demanda.

La Sonora Santanera (La Sonora Santanera )

¿Erik Rubín será sancionado por usar el nombre de la Sonora Santanera?

Hasta el momento, Erik Rubín no ha mencionado que haya sido sancionado por Indautor como asegura Gilberto Navarrete.

Presuntamente, Erik Rubín podría pagar entre uno y cuatro millones de pesos por utilizar el nombre de La Sonora Santanera.

Sin embargo, Erik Rubín colocaba en sus promocionales La única internacional Sonora de Arturo Ortiz y Antonio Méndez.

Por lo que no habría incurrido en una falta como asegura el dueño de la Sonora Santanera.