Andrea Legarreta, de 54 años, fue captada en el aeropuerto junto a Erik Rubín y sus hijas, por lo que aclaró por qué sigue viajando con su exesposo.

A pesar de su separación, Erik Rubín, de 55 años, y Andrea Legarreta, siguen compartiendo momentos en familia junto a sus hijas, Mía y Nina Rubín Legarreta.

Andrea Legarreta aclara por qué sigue viajando con Erik Rubín

Reporteros captaron a Andrea Legarreta y Erik Rubín junto a sus hijas en el aeropuerto de la CDMX, ya que saldrían de vacaciones de Semana Santa.

La familia aprovechó estos días de descanso para ir a Disneyland, sobre lo que Andrea Legarreta reiteró que Erik Rubín sigue siendo de su familia y seguirán viajando juntos.

“Ahora sí que no hay nada que creo que le sorprenda, nos han visto así desde la separación y la verdad es que como dijimos, siempre vamos a ser una familia, hay una linda relación” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta mencionó que aprovecharon la temporada para hacer un viaje en familia, ya que todos tienen una agenda de trabajo apretada.

“Pues vamos a irnos por ahí unos días, no voy a decir a dónde, pero bueno, unos días en familia. Tenemos como las agendas bien apretadas todos y entonces vamos a aprovechar” Andrea Legarreta

Aunque Andrea Legarreta se negó a decir el destino vacacional de su familia, horas después Erik Rubín compartió una foto familiar desde Disneyland.

Mía Rubín comparte video familiar con Andrea Legarreta y Erik Rubín juntos (Instagram @erikrubinoficial / Instagram @erikrubinoficial)

¿Andrea Legarreta y Erik Rubín incluirán a sus parejas en sus viajes? Esto dice la conductora

Han pasado dos años desde que Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación, por lo que ambos ya hicieron públicas sus nuevas relaciones sentimentales.

Andrea Legarreta es pareja del conductor Luis Carlos Origel, mientras que Erik Rubín sale con una misteriosa mujer.

La conductora fue cuestionada si no han planeado unas vacaciones familiares junto a sus parejas.

Andrea Legarreta expresó que sí, pero que debido a sus agendas de trabajo no pudieron acudir, pero no descartan vacacionar todos juntos.

“De pronto, no sé, a lo mejor nos cae alguno de los dos o los dos, no sé” Andrea Legarreta

La también actriz menciona que ella y Erik Rubín preguntaron a sus parejas si podían viajar con ellos, pero tenían actividades programas que se los impidió.