Diego Luna está feliz tras recibir una resolución favorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra Johnnie Walker.

El desenlace se da tras una ardua búsqueda de justicia que se prolongó por catorce años, sin embargo, aún falta que se publique la sentencia de manera oficial.

“Lo que pasó con la Suprema Corte, estoy muy emocionado, muy agradecido y además ilusionado por lo que significa, 14 años de buscar justicia y bueno, ahora les toca a ellos” Diego Luna

Luego de 14 años de litigio, Diego Luna celebra resolución de la SCJN contra Johnnie Walker

Tras un litigio de 14 años, la SCJN falló a favor del actor Diego Luna por el uso ilícito y no autorizado de su imagen.

⚖️ “Son 14 años buscando justicia”: Diego Luna celebra resolución de la Suprema Corte con respecto al uso de su imagen sin autorización por parte de una marca de whisky y asegura que ahora solo falta un paso clave. 🎉📜 #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/q2q4Gm1czP — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) May 29, 2026

La empresa de licores Johnnie Walker deberá otorgar una indemnización económica significativa por haber utilizado ilegalmente la identidad del artista en una campaña publicitaria de 2011.

SCJN ordenó el pago de una indemnización que no podrá ser inferior al 40% de las ventas del producto durante el tiempo que duró la campaña.

Diego Luna se mostró feliz con esta resolución, aunque destacó que todavía falta un paso importante que es la publicación de la sentencia.

“Estamos esperando a que se publique la sentencia, que eso es el paso que sigue más importante” Diego Luna

La Corte señaló que el objetivo es evitar que quien infringe la ley se beneficie económicamente de haber explotado la imagen o la obra de otra persona.

Esta decisión de la SCJN reafirma que el derecho a la propia imagen y protege la facultad de cada persona para decidir cómo se utiliza su identidad visual.

¿Por qué Diego Luna inició un proceso legal contra Johnnie Walker hace 14 años?

Diego Luna demandó a la compañía Johnnie Walker debido al uso indebido e ilegal de su imagen en una campaña publicitaria de bebidas alcohólicas.

La empresa utilizó la imagen de Diego Luna, así como la de su pareja y su hijo menor, sin contar con su autorización para la campaña difundida en 2011.

Diego Luna inició acciones legales tan pronto como el anuncio comenzó a circular, considerando desde un inicio que se trataba de una violación a su derecho de imagen.

La misma campaña publicitaria también utilizó ilegalmente la imagen de su colega y amigo Gael García Bernal, quien igualmente obtuvo un fallo a su favor por parte de la Suprema Corte en 2021.