Emilia Mernes, cantante argentina se convierte en tendencia tras burlarse de Ángela Aguilar- de 21 años de edad-durante su concierto en México.

Videos en redes sociales captaron el momento en que Emilia Mernes imita con voz aguda la expresión “Amor” de Ángela Aguilar.

¿Quién es Emilia Mernes?

Emilia Mernes es una exitosa cantante y compositora argentina, reconocida en el género pop y la música urbana.

Emilia Mernes se adentro en el mundo de la música al convertirse en vocalista de la banda Rombai, banda de cumbia pop.

Emilia Mernes (Instagram @emiliamernes / Instagram @emiliamernes)

Sin embargo, Emilia Mernes decidió desvincularse de la banda en el 2019 para iniciar su carrera como como solista.

Con su álbum debut, “¿Tú crees en mí?”, y su posterior álbum MP3, Emilia Mernes ha logrado varios éxitos en las listas de popularidad,

Emilia Mernes se consolido como una de las artistas más influyentes de la escena musical argentina e internacional.

Alcanzó gran popularidad lanzando sencillos exitosos y colaborando con otros artistas reconocidos.

¿Que edad tiene Emilia Mernes?

Emilia Mernes nació un 29 de octubre de 1996, y en la actualidad tiene 28 años de edad.

¿Quién es la pareja de Emilia Mernes?

Emilia Mernes mantiene una relación sentimental con el rapero argentino Mauro Ezequiel Lombardo conocido artísticamente como Duki.

¿Qué signo zodiacal es Emilia Mernes?

Emilia Mernes pertenece al signo zodiacal Escorpio

¿Cuántos hijos tiene Emilia Mernes?

Por el momento, Emilia Mernes no tiene hijos.

¿Qué estudió Emilia Mernes?

Emilia Mernes estudió la Licenciatura en Letras en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), pero la abandonó para dedicarse de lleno a la música.

¿En qué ha trabajado Emilia Mernes?

Emilia Mernes ha trabajado como cantante, compositora, modelo y actriz argentina.

Tras su paso por la banda Rombai, Emilia Mernez se lanzó como solista con gran éxito fusionando pop, reguetón y R&B.

Emilia Mernes ha sido reconocida con varios premios, incluyendo Premios Gardel y Los 40 Music Awards.

Además, Emilia Mernes ha sido nominada a los Premios Grammy Latinos, lo que subraya su impacto en la música latina.

Emilia Mernes se burla de Ángela Aguilar en pleno concierto en México

Emilia Mernes se robo toda la atención luego de que se hiciera viral un video donde se burla de Ángela Aguilar en concierto en México.

Ángela Aguilar sigue siendo la comidilla de los internautas y del público general, y en esta ocasión, Emilia Mernes dio en el clavo.

Emilia Mernes se presento en Guadalajara, Jalisco como parte de de su ‘Tour 2025’ e imito con tono chillón la famosa expresión de Ángela Aguilar.

Emilia Mernes, quien se encontraba interactuando con sus fans se le escapo decir “Amor”, la típica expresión que una vez Ángela Aguilar le dijo a Christian Nodal.

Al darse cuenta de la reacción del público, Emilia Mernes no pudo ocultar una risa burlona por el peculiar momento.

“Se gano el público de México” o “Estoy orgullosa de ti Emilia” fueron algunas de las reacciones de los internautas.