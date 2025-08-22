Te compartimos la letra completa de la canción “Con los ojos que me miras” de Gussy Lau, de 37 años de edad.

Y es que lo que dice la canción de Gussy Lau estar dedicado a Ángela Aguilar, de 21 años de edad, con quien tuvo una relación en el pasado.

Letra de “Con los ojos que me miras” de Gussy Lau

Aquí te compartimos la letra de “Con los ojos que me miras” de Gussy Lau, canción que estaría dedicada a Ángela Aguilar:

“Qué ironía que tus labios sean ajenos

Cuando mucho tiempo vivieron aquí.

Aunque ya se encuentran en otro terreno

No han dejado de pertenecerme a mí.

Con los ojos que me miras

Yo te compro la mentira

Que no quieras regresar

Y la mirada nunca miente,

Qué hay entre tus dientes

Que está a nada de escapar.

Si soy fiel a lo que siento

Rompería un mandamiento

Y quedaría mal con Dios,

Pero él tiene la culpa,

Es más leve una disculpa

Por no hacernos el favor.

Y mira que peleamos por nuestro amor.

Se nos fue la vida y no alcanzó.

No es pecado porque tú eras mía

Y él sabía que podías regresar,

Es peor que tú le digas un te amo

Sin sentirlo para que no se sienta mal".

Canción “Con los ojos que me miras” de Gussy Lau estaría dedicada a Ángela Aguilar

En redes sociales creen que lo que dice la letra de la canción “Con los ojos que me miras” de Gussy Lau está dedicado a Ángela Aguilar.

En la canción, publicada el 20 de marzo de 2025 en Instagram, Gussy Lau hablaría sobre el deseo de retomar una relación con alguien que ya tiene un nuevo amor.

A lo que cabe recordar, el compositor y Ángela Aguilar mantuvieron una breve relación sentimental que terminó de manera abrupta en abril de 2022.

En la descripción de su nueva canción, Gussy Lau cuestionó a sus seguidores sobre “quién debería cantar ” el tema; sin embargo, no hizo declaraciones sobre su relación pasada.

Por su parte, el compositor se ha limitado a mencionar en entrevistas pasadas que continúa apoyando a Ángela Aguilar y que le desea lo mejor.