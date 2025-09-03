No es ningún secreto, la popularidad de Aldo Tamez de Nigris, nieto de Leticia Guajardo, mejor conocida como Doña Alegría, ha aumentado desde su ingreso a La Casa de los Famosos México 2025.

Su guapura y musculatura ha hecho que miles de personas suspiren por Aldo Tamez de Nigris, quien ya reveló cómo le gustan las mujeres, declaración de la que se burla Doña Alegría (Leticia Guajardo), muestra video de YouTube.

Doña Alegría, Leticia Guajardo, se burla de las fans de Aldo Tamez de Nigris “te van a seguir de 100 kilos”, exhibe video de YouTube

En distintas ocasiones, Aldo Tamez de Nigris, de 26 años, ha dicho a que le gustan las mujeres “gordibuenas”, declaración de la que hoy se burla Doña Alegría (Leticia Guajardo), exhibe video de YouTube.

Leticia Guajardo (Doña Alegría), de 73 años, da por hecho que una vez que Aldo Tamez de Nigris salga de La Casa los Famosos México 2025 será perseguido por mujeres de talla grande, a quienes llama marranas.

"Te van a sobrar, pero puras marranas porque dijiste que querías a las gordas. Te van a seguir de 100 kilos en el aeropuerto" Leticia Guajardo (Doña Alegría)

Doña Alegría, Leticia Guajardo, cree que Aldo Tamez de Nigris se siente atraído por Elaine Haro

Aldo Tamez de Nigris siente atracción por las mujeres “gordibuenas”; sin embargo, Elaine Haro, sería la excepción, dice su abuela Doña Alegría (Leticia Guajardo).

De acuerdo con Doña Alegría (Leticia Guajardo), Aldo Tamez de Nigris se siente atraído por su compañera de La Casa de los Famosos México 2025, Elaine Haro, de 21 años.

Sin embargo, el atleta no le insinuará nada a la actriz debido a que no le gusta ser plato de segunda mesa.

Y es que Elaine Haro, desde su ingreso al reality show ha mostrado sentir atracción por Aarón Mercury, de 24 años.

Quien, además de ser amigo de Aldo Tamez de Nigris, la rechazado ya que no desea que su estrategia dentro de La Casa de los Famosos México 2025 incluya una historia de amor.

Aaron Mercury y Elaine Haro (Captura de video)

"Sí, le gusta, pero no va a caer, no es plato de segunda mesa... Está muy guapa y todo, pero Aldito sabe que ya andaba con otro y pues no, él es primero" Doña Alegría (Leticia Guajardo)

Contrario a lo que ha visto la mamá de Poncho de Nigris, de 49 años, fans dan por hecho que Aldo Tamez de Nigris no siente nada por la actriz ni por nadie del reality show.