Una nueva dinámica se acerca a La Casa de los Famosos México 2025, y Aldo Tamez de Nigris podría ser el sorprendido con la presencia de Yetus Prime en Congelados.

La aparición de Yetus Prime de 27 años de edad, como sorpresa a los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 sin duda sería el mejor regalo para Aldo Tamez de Nigris porque además ya se dio más de una señal de reconciliación.

La Casa de los Famosos México 2025 sorprenderá a Aldo Tamez de Nigris con Yetus Prime ingresando

Las semanas en La Casa de los Famosos México 2025 avanzan y ahora llegaría la dinámica de Congelados o Freezer en la que los conductores podrían sorprender a Aldo Tamez de Nigris de 26 años de edad.

Y es que las señales apuntan a que Yetus Prime podría ingresar en Congelados porque hay más de una muestra de que es team cuarto Noche.

La permanencia de Aldo Tamez de Nigris en La Casa de los Famosos México 2025 con seis semanas y una sola nominación tiene a sus cercanos y familia muy orgullosos.

Además de que mientras Aldo Tamez de Nigris está en La Casa de los Famosos México 2025, fuera su tío Poncho de Nigris logró hacer que Yetus Prime dejara la pelea en el olvido en apoyo al integrante del reality show.

Y es que Yetus Prime no solo participó en la canción que Poncho de Nigris lanzó en pro a Aldo Tamez de Nigris, sino que ha mostrado apoyo total a su amigo.

Yetus Prime y Poncho de Nigris se unen para apoyar a Aldo Tamez de Nigris. (@ponchodenigris)

A esto se le suma que Yetus Prime podría llegar a La Casa de los Famosos México 2025 en Congelados en busca de darle un momento de felicidad a Aldo Tamez de Nigris y de conmover al público.

Pero ¿cómo se sabe que Yetus Prime ingresará? El músico compartió una historia en Instagram donde se muestra viajando en avión a la CDMX.

Yetus Prime comparte que está en la CDMX. (@yetus_prime)

La dinámica de Congelados de La Casa de los Famosos México 2025 se podrá ver en la gala del miércoles 3 de septiembre que inicia a las 10:00 pm.

¿Por qué es tan importante la entrada de Yetus Prime a La Casa de los Famosos México 2025 por Aldo Tamez de Nigris?

El que Aldo Tamez de Nigris reciba la sorpresa de Yetus Prime en Congelados de La Casa de los Famosos México 2025 tiene mucha importancia para el integrante del reality show.

Y es que Yetus Prime es un amigo allegado a Aldo Tamez de Nigris, sin embargo, una diferencia por el programa ‘Jalando Fierro’ los distanció.

Yetus Prime, músico. (@yetus_prime)

Recordemos que Aldo Tamez de Nigris hizo un programa en YouTube junto a Poncho de Nigris y Konan Big llamado ‘Jalando Fierro’, pero eso no le pareció a Yetus Prime.

Esto debido a que antes del canal de YouTube, Aldo Tamez de Nigris tenía el podcast ‘Más allá del Fierro’ con Yetus Prime, pero al músico le pareció un plagio a su idea el nuevo proyecto de su amigo.

Fue así que Yetus Prime se alejó de Aldo Tamez de Nigris, hasta que a finales de agosto reapareció con Poncho de Nigris con la canción dedicada a la estancia de su amigo en La Casa de los Famosos México 2025.

Por ello, la entrada de Yetus Prime a La Casa de los Famosos México 2025 en Congelados daría mucho de qué hablar, pues sería en ese momento su reconciliación con Aldo Tamez de Nigris.

La amistad de Yetus Prime y Aldo de Nigris es tan larga que sus fans creen que podría quedar nominado porque abrazará a su mejor amigo en cuanto lo vea.

¿Cuándo termina La Casa de los Famosos México 2025? La sexta semana ya inició.