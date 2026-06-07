El inicio de junio tuvo tres estrenos fuertes en taquilla, siendo Scary Movie 6 la gran ganadora para sorpresa de algunos, pues se ubicó en primer lugar a pesar de las malas críticas.

Por su parte, The Amazing Digital Circus: The Last Act tuvo una taquilla discreta pero efectiva para sus intenciones, mientras que Amos del Universo es otro fracaso de gran presupuesto.

Scary Movie 6 logra el primer lugar de taquilla sin esfuerzo

Superando a la mala crítica, los Wayans demuestran que mantienen el toque con los 105 mdd (1.8 mil mdp) que logró Scary Movie 6 en taquilla durante su primer fin de semana.

Lo mejor de todo para los Wayans y Paramount es que Scary Movie 6 solo costó 30 mdd (524 mdp), lo que significa que tan solo en unos días ya es un éxito, consiguiendo ganancias para el estudio.

Aún más, no parece que vaya a ser afectada por la gran competencia de las próximas semanas, pues El Día de la Revelación y Toy Story 5 apuntan a audiencias diferentes, aunque sí le quitarían algunas salas.

Con estos números, es posible que Paramount y los Wayans ya estén pensando en una séptima entrega de la franquicia para los próximos años.

Scary Movie 6 (paramount)

The Amazing Digital Circus: The Last Act logra sobrevivir a la taquilla de Scary Movie 6

Aunque lo tenía un poco difícil, los fans respondieron bien y The Amazing Digital Circus: The Last Act logró una taquilla inicial de 20 mdd (349 mdp); menos que Scary Movie 6, pero lo suficiente para tener un buen estreno.

Si bien no se tienen datos del presupuesto de The Amazing Digital Circus: The Last Act, se estima que sería similar al de Obsesión, que fue de menos de 1 mdd (174 mdp).

Esto significa que como Scary Movie 6, el final de la popular serie de internet ya logró entregar ganancias a sus responsables, el estudio independiente Glitch.

Si bien Toy Story 5 le quitará varias pantallas, al final esto ya no tiene mucha importancia dado que todo lo que generen de aquí en adelante son números verdes para la película.

The Amazing Digital Circus (Glitch Productions)

Amos del Universo se estrella ante Scary Movie 6

Todo indica que He-Man no tuvo el poder, pues Amos del Universo se estrelló en su estreno ante Scary Movie 6 con una taquilla de apenas 54 mdd (943 mdp) en todo el mundo.

Lo cual debe de preocupar mucho a Sony, pues Amos del Universo costó 200 mdd (3.4 mil mdp), lo que significa que ya es uno de los mayores fracasos del año.

No hay manera de que consiga los 600 mdd (10 mil mdp) que necesita para ser un éxito y darle ganancias al estudio, así como a Mattel, que es la dueña de la franquicia.

Además, He-Man y los Amos del Universo tienen que hacerle frente a Supergirl y Toy Story 5, lo cual verá reducido aún más su impulso en la recaudación.