Yuridia hace oficial su Tour 2026 - Las Cartas Sobre La Mesa con varias fechas en concierto para México.

Por lo que fans prepárense, pues ya les tenemos los detalles de fechas, boletos y preventa de Las Cartas Sobre La Mesa de Yuridia Tour 2026 en concierto:

  • 4 de septiembre de 2026 en el Estadio GNP Seguros, Ciudad de México, CDMX
  • 18 de septiembre de 2026 en la Velaria de la Feria, León, Guanajuato
  • 19 de septiembre de 2026 en el Parque Tangamanga, San Luis Potosí, San Luis Potosí
  • 25 de septiembre de 2026 en el Hípico de Juriquilla, Querétaro, Querétaro
  • 10 de octubre de 2026 en el Teatro al Aire Libre, Villahermosa, Tabasco
  • 5 de noviembre de 2026 en el WTC, Veracruz, Veracruz
  • 19 de noviembre de 2026 en el Estadio de Béisbol, Ciudad Juárez, Chihuahua
  • 21 de noviembre de 2026 en el Coliseo Centenario, Torreón, Coahuila
  • 26 de noviembre de 2026 en la Plaza de Toros, Cancún, Yucatán
  • 28 de noviembre de 2026 en el Foro GNP 360°, Mérida, Yucatán
  • 5 de diciembre de 2026 en el Coliseo GNP Seguros, Guadalajara, Jalisco
  • Gran Venta HSBC con tarjetas premiere y crédito: 6 de mayo 2026 a las 2:00 de la tarde
  • Gran Venta HSBC con tarjetas de crédito y débito: 7 de mayo 2026 desde las 2:00 pm
  • Venta General y en taquillas: 8 de mayo 2026 a partir de las 2:00 de la tarde
  • Boletera: Ticketmaster y eTicket
  • Precio de boletos: Aun sin revelarse
Yuridia Tour 2026: fechas, boletos y preventa de Las Cartas Sobre La Mesa
Yuridia Tour 2026: fechas, boletos y preventa de Las Cartas Sobre La Mesa (OCESA)

Las Cartas Sobre La Mesa de Yuridia Tour 2026 llega a México

Yuridia prepara gran gira de conciertos con Las Cartas Sobre La Mesa Tour 2026 con once fechas en grandes recintos.

Que promete ser un recorrido musical para tocar fibras profundas y convertir cada concierto en una experiencia única, asegura Yuridia.

Para los fans la venta de boletos con tarjetas de crédito HSBC les tendrá 3 y 5 meses sin intereses; en cuanto se revelen los precios te actualizaremos los detalles.