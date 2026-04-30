Yuridia Tour 2026: fechas, boletos y preventa de Las Cartas Sobre La Mesa

Yuridia hace oficial su Tour 2026 - Las Cartas Sobre La Mesa con varias fechas en concierto para México.
Por lo que fans prepárense, pues ya les tenemos los detalles de fechas, boletos y preventa de Las Cartas Sobre La Mesa de Yuridia Tour 2026 en concierto:
- 4 de septiembre de 2026 en el Estadio GNP Seguros, Ciudad de México, CDMX
- 18 de septiembre de 2026 en la Velaria de la Feria, León, Guanajuato
- 19 de septiembre de 2026 en el Parque Tangamanga, San Luis Potosí, San Luis Potosí
- 25 de septiembre de 2026 en el Hípico de Juriquilla, Querétaro, Querétaro
- 10 de octubre de 2026 en el Teatro al Aire Libre, Villahermosa, Tabasco
- 5 de noviembre de 2026 en el WTC, Veracruz, Veracruz
- 19 de noviembre de 2026 en el Estadio de Béisbol, Ciudad Juárez, Chihuahua
- 21 de noviembre de 2026 en el Coliseo Centenario, Torreón, Coahuila
- 26 de noviembre de 2026 en la Plaza de Toros, Cancún, Yucatán
- 28 de noviembre de 2026 en el Foro GNP 360°, Mérida, Yucatán
- 5 de diciembre de 2026 en el Coliseo GNP Seguros, Guadalajara, Jalisco
- Gran Venta HSBC con tarjetas premiere y crédito: 6 de mayo 2026 a las 2:00 de la tarde
- Gran Venta HSBC con tarjetas de crédito y débito: 7 de mayo 2026 desde las 2:00 pm
- Venta General y en taquillas: 8 de mayo 2026 a partir de las 2:00 de la tarde
- Boletera: Ticketmaster y eTicket
- Precio de boletos: Aun sin revelarse
Las Cartas Sobre La Mesa de Yuridia Tour 2026 llega a México
Yuridia prepara gran gira de conciertos con Las Cartas Sobre La Mesa Tour 2026 con once fechas en grandes recintos.
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Que promete ser un recorrido musical para tocar fibras profundas y convertir cada concierto en una experiencia única, asegura Yuridia.
Para los fans la venta de boletos con tarjetas de crédito HSBC les tendrá 3 y 5 meses sin intereses; en cuanto se revelen los precios te actualizaremos los detalles.