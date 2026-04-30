Yuridia hace oficial su Tour 2026 - Las Cartas Sobre La Mesa con varias fechas en concierto para México.

Por lo que fans prepárense, pues ya les tenemos los detalles de fechas, boletos y preventa de Las Cartas Sobre La Mesa de Yuridia Tour 2026 en concierto:

4 de septiembre de 2026 en el Estadio GNP Seguros, Ciudad de México, CDMX

18 de septiembre de 2026 en la Velaria de la Feria, León, Guanajuato

19 de septiembre de 2026 en el Parque Tangamanga, San Luis Potosí, San Luis Potosí

25 de septiembre de 2026 en el Hípico de Juriquilla, Querétaro, Querétaro

10 de octubre de 2026 en el Teatro al Aire Libre, Villahermosa, Tabasco

5 de noviembre de 2026 en el WTC, Veracruz, Veracruz

19 de noviembre de 2026 en el Estadio de Béisbol, Ciudad Juárez, Chihuahua

21 de noviembre de 2026 en el Coliseo Centenario, Torreón, Coahuila

26 de noviembre de 2026 en la Plaza de Toros, Cancún, Yucatán

28 de noviembre de 2026 en el Foro GNP 360°, Mérida, Yucatán

5 de diciembre de 2026 en el Coliseo GNP Seguros, Guadalajara, Jalisco

Gran Venta HSBC con tarjetas premiere y crédito: 6 de mayo 2026 a las 2:00 de la tarde

Gran Venta HSBC con tarjetas de crédito y débito: 7 de mayo 2026 desde las 2:00 pm

Venta General y en taquillas: 8 de mayo 2026 a partir de las 2:00 de la tarde

Boletera: Ticketmaster y eTicket

Precio de boletos: Aun sin revelarse

Yuridia Tour 2026: fechas, boletos y preventa de Las Cartas Sobre La Mesa (OCESA)

Las Cartas Sobre La Mesa de Yuridia Tour 2026 llega a México

Yuridia prepara gran gira de conciertos con Las Cartas Sobre La Mesa Tour 2026 con once fechas en grandes recintos.

Que promete ser un recorrido musical para tocar fibras profundas y convertir cada concierto en una experiencia única, asegura Yuridia.