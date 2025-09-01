Inicia la sexta semana de La Casa de los Famosos México 2025 y esto es lo que ha pasado con sus integrantes tras la quinta eliminación.

Este 1 de septiembre los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 alistan sus estrategias para lo que será la sexta nominación.

Facundo y Alexis Ayala siguen en pleito en La Casa de los Famosos México 2025

En La Casa de los Famosos México 2025, Facundo -de 47 años de edad- y Alexis Ayala han dejado ver sus diferencias y en diversas ocasiones se han enfrentado.

Los problemas entre Facundo y Alexis Ayala -de 59 años de edad- cada vez son más evidentes en La Casa de los Famosos México 2025 y es que se encuentran en diferentes cuartos.

Y es que tras la eliminación de Mariana Botas -de 35 años de edad-, Facundo no dudo en arremeter en contra de Alexis Ayala.

En frente de todos, Facundo señaló que a Alexis Ayala le queda menos tiempo de vida, comentario que encendió a los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que para muchos este comentario estuvo completamente fuera de lugar y no tiene nada que ver con lo que se está viviendo en el reality show.

Tras el comentario de Facundo, Alexis Ayala no dudo en hablar con los integrantes de Cuarto Noche para pedirles que no caigan en provocaciones.

Y es que cree que esta clase de comentarios solo busca hacerlos enojar, porque saben que se encuentran fuertes en La Casa de los Famosos México 2025.

De esta manera, Alexis Ayala pidió a sus compañeros seguir enfocados y no dejarse llevar por esta clase de comentarios.

Cuarto Noche prometen seguir juntos pese a cualquier cambio en La Casa de los Famosos México 2025

A cinco semanas de que empezó La Casa de los Famosos México 2025, Cuarto Noche se ha convertido en los favoritos del público.

Sin embargo, sus integrantes se encuentran conscientes de que en La Casa de los Famosos México 2025 podría haber algunos cambios que los muevan como equipo.

Antes de iniciar la sexta semana de La Casa de los Famosos México 2025, los integrantes del Cuarto Noche decidieron reafirmar su lealtad y prometerse que seguirán unidos.

Esto pese a que pueda haber algunos cambios como parte del juego.

Cuarto Día en La Casa de los Famosos México 2025 confirma que no son los favoritos

Tras la salida de Mariana Botas, Cuarto Día se encuentran convencidos de que no son los favoritos de La Casa de los Famosos México 2025.

Sin embargo, han asegurado que no se rendirán y seguirán tratando de seguir con su estrategia y poco a poco convertirse en más fuertes.

Aunque tienen claro que en estos momentos solo les queda disfrutar de lo que les quede en La Casa de los Famosos México 2025, porque no están siendo apoyados por el público.

Es por ello por lo que saben que en cualquier momento terminarán saliendo de La Casa de los Famosos México 2025.

Cuarto Noche cumple y arma Solo para mujeres dentro de La Casa de los Famosos México 2025

Tal y como lo habían prometido, Cuarto Noche cumple y realizan un espectáculo Solo para mujeres.

Y es que el Cuarto Noche habría prometió que si ninguno de sus integrantes salía el domingo 31 de agosto, harían un espectáculo subido de todo.

De esta manera los hombres de cuarto noche cumplieron su promesa y mostraron sus sensuales pasos de baile.

En el espectáculo de Solo para mujeres participaron:

Alexis Ayala

El Abelito de 25 años de edad

de 25 años de edad Aldo Tamez de Nigris de 26 años de edad

Aaron Mercury de 24 años de edad

Conductores de Hoy se conmueven por las lágrimas de Aldo Tamez de Nigris por El Abelito dentro de La Casa de los Famosos México 2025

Durante el programa Hoy, los conductores de Hoy hablaron sobre como Aldo Tamez de Nigris terminó llorando en La Casa de los Famosos México 2025 por El Abelito.

Y es que luego de que El Abelito y Aaron Mercury entraron al carrusel, Aldo Tamez de Nigris no pudo contener las lágrimas.

Gesto que conmovió a los conductores de Hoy y es que recordaron que en especial Aldo Tamez de Nigris ha creado una gran relación con El Abelito.