¿Aumentan las tensiones dentro de La Casa de los Famosos México 2025? Esto es lo que ha pasado con los cuartos en su sexta semana de competencia.

Este martes 2 de septiembre, los integrantes preparan sus estrategias luego de lo que podrán ver en el cine de La Casa de los Famosos México 2025.

Dalilah Polanco teme ser la sexta eliminada La Casa de los Famosos México 2025

El Cuarto Día se encuentran conscientes de que no son los favoritos del público, por lo que están convencidos que se irán saliendo uno a uno.

Tal es el caso de Dalilah Polanco -de 47 años de edad- confesó que teme que ella será la sexta eliminada de La Casa de los Famosos México 2025.

En conversación con Facundo -de 47 años de edad-, Dalilah Polanco destacó que sentía que esta semana necesitaba la salvación para poder una semana más.

Sin embargo, Dalilah Polanco señaló que en estos momentos le importa más su paz mental que seguir en La Casa de los Famosos México 2025.

En La Casa de los Famosos México 2025, Dalilah Polanco tuvo un momento muy emocional al recordar que su padre no fue tan afectuoso.

Y es que Dalilah Polanco no pudo evitar terminar llorando al hablar como no pudo convivir con su papá como le hubiera gustado.

Dalilah Polanco reconoció que era una “mierda” su papá porque se encontraba pedo, algo que la afecto de sobre manera.

Dalilah se puso emocional tras recordar cómo su padre no fue tan afectuoso con ella y estuvo tan ausente que no compartía con ella como hubiese querido. #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/6Lt2RM3lSU — Anxiety (@andrescaceress1) September 1, 2025

La Jefa asustó a los integrantes del Cuarto Día en La Casa de los Famosos México 2025

Los integrantes de Cuarto Día se encontraban en la cocina platicando cuando señalaron que empezaron a ver algunas cosas extrañas.

Esta situación empezó a asustar a los integrantes del Cuarto Día y es que no sabían lo que estaba pasando en La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que los integrantes de Cuarto Día aseguraron que veían una sombra negra y no entendían qué era.

la jefa los está asustando y hoy probablemente abelito no duerme JAJAJAJAJAJA está todo cagado



aldo porfis no duermas con abelito a lo mejor hoy se hace pipí en la cama del miedo #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/iR1fqm6yIL — A⁷ (@onetimerhode) September 2, 2025

La situación fue escalando a más e incluso Mar Contreras -de 44 años de edad- empezó a asustar a sus compañeros.

Y es que en especial Elaine Haro -de 22 años de edad- y El Abelito se mostraron muy asustados.

Por su parte Aldo Tamez de Nigris -de 26 años de edad- le pidió a Mar Contreras que ya no les espantará más.

Mar asustando a Elaine, Aldo y Abelito



Aldo: ya Mar, tú ya eres mamá, nosotros todavía somos niños #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/XmLPn1QRde — Lizzie 🦋 ~Volvió Erreway ⚠️~ (@lizzie_bnt) September 2, 2025

Los habitantes quedaron tan espantados que incluso Aldo Tamez de Nigris terminó abrazando a Elaine Haro.

Situación que ha aumentado los rumores de que entre ellos podría haber algo más.

Y es que Aldo Tamez de Nigris ha confesado que no es una persona que busque el contacto físico.

quedarse hasta las 5 am tiene su recompensa. ahora si a mimir #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/2RmI5HhWXC — sunny 🩰 (@bravelouisw) September 2, 2025

Elaine Haro confesó que al salir de La Casa de los Famosos México 2025 cree que debería de ir al psicólogo.

Sin embargo, Aldo Tamez de Nigris le señaló que no lo creía necesario porque se le hacía una niña de buen corazón y centrada.

Pero, El Abelito -de 25 años de edad- destacó que si se veía bien, pero si estaba media cucú.

Elaine: saliendo de aquí, tengo que ir con el psicólogo



Aldo: por que? Eres super buena niña, de buen corazón y super centrada



Abelito:Si yo te miro muy bien, aunque si estás medio cucu



dos tipos de amigos JAJAJA 😭 mi trio de oro#LaCasaDeLosFamososMxpic.twitter.com/kod1f495Qd — ber saw rv 𓆩🩷𓆪 (@neoluvies) September 2, 2025

Elaine Haro reveló que teniendo a Aldo Tamez de Nigris se ponía muy nerviosa y no podía hacer adecuadamente el café.

Por lo que Facundo de inmediato le señaló que ya se deberían de besar.

* Elaine haciendo café para Abelito y Aldo *



Elaine: Estoy sintiendo la presión, sabes? Esta Aldo aqui, me pongo nerviosa.

Facundo: Ya bésense 🙃#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMx3 pic.twitter.com/vLjHWSNP1h — .ｎｉｋｏ🐷. (@mycupofstars_) September 2, 2025

Aldo Tamez de Nigris y El Abelito demostraron la gran química que tienen al realizar una cata de chocorrollines.

Y es que Aldo Tamez de Nigris y El Abelito mostraron su habilidad en la cocina y así deleitaron el paladar de sus compañeros de La Casa de los Famosos México 2025.

En la cata las risas no faltaron y es que Aldo Tamez de Nigris y El Abelito han demostrado que tienen una buena relación.

Mar Contreras le pidió a Aaron Mercury -de 24 años de edad- que respete más a Elaine Haro.

Esto luego de que Aaron Mercury se burló de que Elaine Haro se ha lavado mucho su cabello y es que antes no quería bañarse.

Mar : Aarón no le hables así a Elaine

respetala no es un chiste ni da risa

ponte en tu lugar y se un hombre



Me encanta que la respalden #lcdlfmx3 #LaCasaDeLosFamososMx



pic.twitter.com/SemgB8eyer — 🧚⭐️ (@DondeEstaElaine) September 2, 2025

Mar Contreras asusta a sus compañeros en La Casa de los Famosos México 2025

Siguiendo con lo que habían vivido en la cocina, Mar Contreras siguió asustando a sus compañeros de La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que aunque ya estaban acostados, Mar Contreras les empezó a señalar que había ruidos raros, lo que no los dejaba dormir.

No vean la casa a las 5 de la madrugada 😨😱😨😱 #LCDLFMX3#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/aV6qBU5iqC — Marco (@MarkoMontoya1) September 2, 2025

Aldo Tamez de Nigris y Elaine Haro no se soltaron nunca para llegar a sus respectivas camas.

Y es que se encontraban muy asustados y no lograban ver nada, por lo que no dudaron en agarrarse para llegar a su cama.

no se soltaban nunca JAJAJAJJAJAJAJJA y Elaine diciendo "alguien me tocó" y Mar así 🛌🏻🧍🏻‍♀️ porque fue ella JAJAJAJAJAJAJA y Abelito diciendo "nooo" todo asustado. Amo😭#LaCasaDeLosFamososMx#LaCasaDeLosFamososMx3pic.twitter.com/cZrJ2NYwWy — pau (@pawdoblem) September 2, 2025

¿Elaine Haro rompió a la triple A en La Casa de los Famosos México 2025?

A través de las redes sociales se dio a conocer que a Elaine Haro le habían ido a gritar que no se despegará de Aldo Tamez de Nigris y El Abelito ya que están dando buen contenido.

Es por ello por lo que usuarios creen que en los últimos días, Elaine Haro se ha mostrado muy cercana a Aldo Tamez de Nigris y El Abelito.

Sin embargo, eso a hecho que Aaron Mercury se aleje un poco más de Aldo Tamez de Nigris y El Abelito, porque no quiere incomodar.

Esta situación ya fue vista por los integrantes de la conocida como triple A y aseguraron que no los van a separar.