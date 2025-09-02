Tras su eliminación de La Casa de los Famosos México 2025, Mariana Botas -de 35 años de edad- habla del shippeo que le hicieron con Aldo Tamez de Nigris.

A través de una entrevista para YouTube la actriz se despidió oficialmente del influencer y deportista, recordando el escándalo por una sudadera.

“Aldo, ya no sé qué decirte”, dice Mariana Botas por La Casa de los Famosos México 2025

Mariana Botas por fin pudo profundizar en su experiencia de cinco semanas en La Casa de los Famosos México 2025.

Siendo por medio de una dinámica que tuvo que enviar un último mensaje a sus ex compañeros de reality, entre ellos a Aldo Tamez de Nigris, de 25 años de edad.

Mariana Botas (@marianabotasl / Instagram )

En un principio la actriz no supo de qué manera dirigirse de su shippeo, pues está enterada de la funa que se llevó por acosar al sobrino de Poncho de Nigris.

“Ya no sé qué decir, perdóneme por mirar”, dijo Mariana Botas entre risas jurando que no había nada más entre ella y él.

Finalmente reconoció que Aldo Tamez de Nigris es un joven que suele ser distraído, pero que también es de corazón noble y amable.

Mariana Botas niega tener sentimientos hacia Aldo Tamez de Nigris

La Casa de los Famosos México 2025 se vio marcada por el aparente shippeo que había entre Mariana Botas y Aldo Tamez de Nigris.

La actriz niega haberse acercado al influencer con otros motivos, asegurando que todo el tema del shippeo surgió fuera de La Casa de los Famosos México 2025.

En su defensa, la actriz reiteró que reconoce al joven como guapo y atractivo. Enfatizando además que no hay nada de malo en reconocer la belleza de otras personas.

Aunque usuarios en redes sociales sostienen que Mariana Botas incomodó a Aldo Tamez de Nigris en más de una ocasión.

Mariana Botas aclara el tema de la sudadera que le quitó a Aldo Tamez de Nigris

Seguido al acoso, otra de las polémicas de Mariana Botas en La Casa de los Famosos México 2025 fue en torno a una sudadera que era de Aldo Tamez de Nigris.

El influencer le prestó la prenda después de que la actriz alegara tener frío en la habitación Día.

Sin embargo, pasó más de una semana para que devolviera la sudadera, esto a pesar de que Aldo se la pidió amablemente y reiterando que era la única que él tenía.

De inmediato fans señalaron de falsa a la actriz, incrementando la teoría del acoso y de que tenía otras intensiones con el joven.

Pues en rede se reportaba que Mariana Botas se quitaba la sudadera y la dejaba sobre su cama.

Al respecto, la actriz reiteró en entrevista de YouTube que genuinamente sentía frío.