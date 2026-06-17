La muerte de Oliver Tree ha desatado curiosidad sobre su familia, debido a las declaraciones pasadas del cantante sobre su fortuna, pues dijo que había dejado a su familia completamente fuera de su testamento.

Declaración que se ha viralizado y ha hecho que la pregunta en redes sea sobre ¿quiénes son los padres de Oliver Tree?

Ellos son los los padres de Oliver Tree

Los padres de Oliver Tree son Jesse Louis Nickell III, un agente inmobiliario y Christine Marie, una artista y creativa.

Se sabe que los padres de Oliver Tree trabajaron de forma activa como artistas de circo ambulante en el célebre Pickle Family Circus durante los primeros 12 años del cantante.

Más tarde, la familia tuvo gran estabilidad financiera, luego de que Jesse Louis Nickell III, padre de Oliver Tree se asentara con éxito como contratista inmobiliario y promotor de bienes raíces.

Lo que hizo que la vida de Oliver Tree fuera buena con estabilidad económica y a su vez llena de arte y música, pues el propio cantante dijo haber tenido gran influencia en su carrera gracias a sus padres.

Oliver Tree dejó instrucciones sobre su dinero y regalías antes de morir (Michelle Rojas / SDPnoticias )

¿Oliver Tree tenía buena relación con sus padres? El cantante dijo que había dejado a su familia fuera del testamento

Ante la polémica sobre las declaraciones en las que Oliver Tree dijo que había dejado a su familia completamente fuera de su testamento, también ha surgido la curiosidad sobre si mantenía una buena relación con sus padres.

Al parecer todo indica que Oliver Tree y sus padres mantenían una buena relación, pese a su peculiar infancia en el circo, además de que no se tiene información que hablara de distanciamiento con la familia.

Pues se debe aclarar que las declaraciones de Oliver Tree sobre su fortuna y testamento se refería a que “no les daría todo en bandeja de plata”, pues fue precisó al decir que si de tener hijos solo les pagaría la universidad, pues no era afín a la idea de vivir de lo que los padres trabajan.

Por lo que Oliver Tree ya había predispuesto que su fortuna y regalías de su música se destinarán a financiar directamente a artistas emergentes y proyectos creativos durante los próximos 100 años.