A través de redes sociales se confirmó la muerte de Xava Drago, vocalista de Coda a los 54 años de edad.

La noticia de la muerte de Salvador Aguilar Hurtado, mejor conocido como Xava Drago, se dio a conocer este 21 de agosto.

Muere Xava Drago, vocalista de Coda, tras luchar contra el cáncer de estómago

En las redes sociales oficiales de Xava Drago, vocalista de Coda, se dio a conocer su muerte a los 54 años de edad.

Se sabe que Xava Drago sufría de cáncer de estómago, por lo que su muerte se produjo debido a complicaciones de la misma.

Coda publica mensaje tras muerte de su vocalista Xava Drago

Este 21 de agosto se reveló que Xava Drago, vocalista de Coda, murió a los 54 años de edad.

La confirmación de su muerte se dio a través de sus redes sociales oficiales personales y de la banda:

“Nuestro corazón está roto. Con profunda tristeza queremos compartir con ustedes que nuestro amado Xava ha partido. Nuestro abrazo para toda su familia, deseamos de todo corazón que pronto encuentren consuelo y paz en sus corazones, estamos con ustedes”, Coda

También agradecieron al público y a sus fans por las muestras de cariño que les han hecho llegar desde que se supo la enfermedad de Xava Drago.

El último mensaje de Xava Drago tras confirmarse su muerte a los 54 años de edad

Xava Drago, vocalista del grupo Coda ha muerto a los 54 años de edad debido a complicaciones por el cáncer de estómago que sufría.

La muerte de Xava Drago fue confirmada en las redes sociales oficiales de Coda y en las suyas.

Siendo en estas últimas en donde dejó un último mensaje para sus amigos, familiares y por supuesto, a todos los fans de Coda que habían estado al pendiente de su salud.

En este mensaje se lee la aceptación sobre el poco tiempo de vida que le quedaba, y agradeció sobre la vida que vivió:

“Reconocer y aceptar que estamos en este mundo de paso es una enorme puerta para abrazar a la vida: gozarla y disfrutarla. Hoy mi vida ha llegado a su fin y solo me queda decir que la viví a mi manera, canté, ‘rocanrolie’, pero sobre todo gocé y amé cada instante maravilloso que construí. Para cuando estén leyendo estas líneas yo ya habré cruzado hacia ese lugar donde no existe el dolor y donde podré descansar tranquilo y en paz y lo más importante, podré estar en compañía de mi hermosa madre. Gracias nuevamente a todos por tanto amor, buena vibra y mucho rock and roll. Me despido con mucho amor para todos” Xava Drago

A principios de agosto 2025, fue cuando se reveló que Xava Drago, vocalista de Coda, padecía de cáncer de estómago.

Por lo que en sus redes sociales, tras anunciarse su muerte, en su mensaje de despedida, Xava Drago reconoce que los tratamientos ya no pudieron hacer nada por él.

Por lo que agradecía a su familia por todo lo que vivió a su lado, despidiéndose así el vocalista de Coda:

“Desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí. Sólo me queda agradecer de corazón a mi padre; mis hermanas, que han sido unos ángeles; mis sobrinos; a mis amadas Ela, Nicole y Sofía” Xava Drago3