La industria musical en México se encuentra de luto luego de que se confirmó la muerte de Xava Drago, vocalista de Coda, a los 54 años de edad.

Antes de morir Xava Drago, vocalista de Coda, escribió un emotivo mensaje de despedida para todos sus seguidores, donde agradeció el apoyo que recibió durante todo este tiempo.

Este es el último mensaje de Xava Drago, vocalista de Coda, con el que se despide de sus seguidores

Durante la mañana de este jueves 21 de agosto se dio a conocer la muerte de Salvador Aguilar, mejor conocido como Xava Drago.

Xava Drago, integrante de Coda. (@xavacoda / Instagram)

El vocalista de Coda murió a los 54 años de edad tras luchar contra el cáncer de estómago que le fue diagnosticado a mediados del 2024.

A unas horas de confirmarse su muerte, se compartió un emotivo mensaje que escribió Xava Drago antes de morir y que va dedicada a todos sus seguidores.

En su mensaje que fue difundido en sus redes sociales, Xava Drago, vocalista de Coda, pidió disfrutar la vida pues solo nos encontramos de paso.

“Reconocer y aceptar que estamos en este mundo de paso es una enorme puerta para abrazar a la vida: gozarla y disfrutarla” Xava Drago, vocalista de Coda

Xava Drago, vocalista de Coda, compartió que vivió su vida a su manera y pudo gozar cada instante.

“Hoy mi vida ha llegado a su fin y solo me queda decir que la viví a mi manera, canté, ‘rocanrolie’, pero sobre todo gocé y amé cada instante maravilloso que construí” Xava Drago, vocalista de Coda

Consciente de que este mensaje se publicaría tras su muerte, Xava Drago, vocalista de Coda, señaló que estaría en un lugar donde podría descansar sin dolor.

En su mensaje de despedida Xava Drago, vocalista de Coda, se mostró emocionado de poder reencontrarse con su mamá.

“Para cuando estén leyendo estas líneas yo ya habré cruzado hacia ese lugar donde no existe el dolor y donde podré descansar tranquilo y en paz y lo más importante, podré estar en compañía de mi hermosa madre” Xava Drago, vocalista de Coda

Por último, Xava Drago, vocalista de Coda, agradeció a todos sus seguidores por tanto amor que le dieron durante su vida.

“Gracias nuevamente a todos por tanto amor, buena vibra y mucho rock and roll. Me despido con mucho amor para todos” Xava Drago, vocalista de Coda

Muere Xava Drago, integrante de Coda. (@xavacoda / Instagram)

Usuarios se despiden de Xava Drago, vocalista de Coda, tras confirmarse su muerte

El último mensaje de Xava Drago, vocalista de Coda, se viralizó en las redes sociales.

Muchos de sus seguidores aprovecharon su publicación para enviar sus condolencias a la familia de Xava Drago, vocalista de Coda.

Incluso algunos le agradecieron a Xava Drago, vocalista de Coda, por el gran legado que deja dentro de la industria musical.

“Abrazo al cielo y descansa en paz Xava”, “Eres leyenda, descansa en paz”, “Gracias por esa voz que en mi juventud me acompaño tanto”, “Gracias por tu legado, por tu música y por pasión, vuela alto”, son algunos mensajes que se pueden leer en las redes sociales.

Cabe recordar que hace menos de una semana, Xava Drago apareció en Instagram por última vez para agradecer a sus fans y también para compartir su sencillo Delirando.

Este sencillo forma parte de su último disco Gracias Infinitas, que le sirvió para despedirse de la música tras revelar que había sido desahuciado.