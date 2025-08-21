Ela Corez fue la pareja de Xava Drago hasta el día que murió y quien aprovechó sus redes sociales para despedirlo.

El 21 de agosto se confirmó la muerte de Xava Drago, quien padecía cáncer de estómago.

¿Quién es Ela Corez, la pareja de Xava Drago?

Ela Corez es una actriz y pareja de Xava Drago, con quien mantuvo una relación por 5 años.

Xava Drago fue diagnosticado con cáncer en 2024 y a inicios de 2025 reveló que había superado esta enfermedad.

Lamentablemente, la salud de Xava Drago empeoró y compartió con sus seguidores que estaba desahuciado.

¿Qué edad tiene Ela Corez, la pareja de Xava Drago?

Ela Corez nació el 17 de junio de 1994; actualmente tiene 31 años de edad.

¿Quién es el esposo de Ela Corez?

Ela Corez era pareja Xava Drago, con quien mantuvo 5 años de relación e incluso se comprometieron.

¿Qué signo zodiacal es Ela Corez?

Ela Corez es Géminis y las personas bajo este signo zodiacal son intelectuales y tiene dones para la comunicación.

¿Cuántos hijos tiene Ela Corez, la pareja de Xava Drago?

Ela Corez es madre de dos hijos: Noel y Sofía Malena.

¿Qué estudió Ela Corez?

No se tiene información de la preparación académica de Ela Cores.

¿En qué ha trabajado Ela Corez?

Ela Corez es actriz y fotógrafa, por lo que suele trabajar en eventos y conciertos.

La actriz tuvo un personaje secundario en la telenovela Cabo y participó en un cortometraje de terror dirigido por Xava Drago.

Ela Corez estuvo hasta el final con Xava Drago

Xava Drago fue diagnosticado con cáncer en 2024 y durante el duro proceso estuvo a su lado Ela Corez.

El cantante y Ela Corez acababan de ser padres en mayo; la pareja solía compartir fotos de su relación en Instagram.

Ela Corez compartía información de la salud del músico, sus proyectos y vida cotidiana.

Xava Drago compartió a inicios de agosto que estaba desahuciado y compartió una carta para sus amigos.

El 21 de agosto de 2025, Ela Corez compartió la muerte de Xava Drago a través de un comunicado en Instagram.