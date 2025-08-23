Tras la muerte de Xava Drago a los 56 años de edad, ocurrida el pasado 21 de agosto de 2025, Tonio Ruiz le dedicó unas palabras.

De acuerdo con Tonio Ruiz -de 56 años de edad- el guitarrista de Coda pudo despedirse de quien fue su amigo por 40 años.

Tonio Ruiz pudo despedirse de Xava Drago

Tras darse a conocer la muerte de Xava Drago el pasado 21 de agosto de 2025, Tonio Ruiz le dedicó unas palabras.

El guitarrista de Coda pudo despedirse de quien fue su amigo por 40 años a través de una llamada telefónica.

Tonio Ruiz (Tonio Ruiz Facebook @Tonio Ruiz)

El doctor del vocalista advirtió a todos los amigos y familiares sobre el estado de salud de Xava Drago.

Quien desde el 2024 sostenía una batalla contra el cáncer gástrico.

“Nos avisó el martes, básicamente, que era nuestra última oportunidad para poder platicar con Xava y despedirnos. Pudimos hacer una llamada, toda la banda, con él y que, de viva voz, nos pudiéramos despedir de él y, él pudiera despedirse de nosotros” Tonio Ruiz

La despedida de Coda y su vocalista fue descrita por Tonio Ruiz como “uno de los episodios más tristes” de su vida; sin embargo, estaba agradecido.

Pues en los últimos momentos que tuvo con su amigo, aprovecharon para olvidar sus rencores y desearse lo mejor en todos los sentidos.

“Fue uno de los episodios más tristes de mi vida, pero, al mismo tiempo, pudimos cerrar, tirarnos toda la buena onda del mundo, dejar lo que haya pasado atrás.” Tonio Ruiz

“Nunca estuvimos de acuerdo en nada, con respecto a la banda, pero era parte de la convivencia”, reveló Tonio Ruiz, quien conoció a Xava Drago cuando tenían 17 años.

Dos años después, Tonio Ruiz y Xava Drago después fundaron Coda.

¿De qué murió Xava Drago?

Xava Drago fue diagnosticado en julio de 2024 con cáncer gástrico; aunque en marzo de ese año anunció que estaba libre, en abril tuvo una fuerte recaída.

El 9 de agosto de 2025, Xava Drago compartió un mensaje en redes sociales indicando que los tratamientos no funcionaron y que los médicos ya no podían hacer más por él.

Finalmente, la muerte de Xava Drago se dio a conocer a través de cuentas oficiales de la banda el jueves 21 de agosto de 2025.