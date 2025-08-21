La muerte de Salvador Aguilar, conocido artísticamente como Xava Drago, está aumentando en YouTube las reproducciones del video de la canción icónica de Coda, “Aún”.

Fans de Xava Drago, cuya muerte se anunció esta mañana, lo están despidiendo con “Aún”, la canción que la banda de rock Coda, dio a conocer en 1995.

Aún, canción de Coda con el video más visto en YouTube que revivió la muerte de Xava Drago

“Aún”, el himno para descorazonados que marcó toda una generación, pertenece a Coda, grupo de rock que tuvo como integrante a Xava Drago.

Curiosamente, gracias a que Xava Drago junto a sus compañeros de Coda lograron convencer a su disquera para que la incluyera en su segundo álbum, hoy tiene el video más visto de la agrupación en YouTube.

El video original del tema que se desprende del disco “Veinte para las doce” cuenta con 15 millones de reproducciones, las cuales ha acumulado a lo largo de 14 años.

De acuerdo a lo revelado por la agrupación en algún momento, su sello discográfico que incluía a Epic, Sony Music México y Sony Latin, se negaban a incluirla en el disco.

Creían que el género musical representaba a Coda, pero ellos nunca lo vieron así por lo que insistieron en su lanzamiento sin imaginar que marcarían a toda una generación.

El nostálgico tema retrata el deseo de reencontrarse con la persona amada, pese a que la separación es inevitable.

¿De qué murió Xava Drago, vocalista de Coda?

Xava Drago murió a los 56 años. El vocalista y fundador de la banda de rock Coda, murió a los doce días de informarle a sus seguidores que estaba desahuciado.

Xava Drago murió de cáncer de estómago, el cual le diagnosticaron al cantante de Coda, un año atrás.

Consciente de que su muerte era cercana e inevitable, el cantante usó las redes sociales para despedirse de sus fans.

En su último mensaje celebró haber vivido a su manera, por lo que disfrutó cada instante que construyó.

Instantes en los que cantó y rockanroleó las veces que quiso por lo que hoy descansa en paz en un lugar donde no existe el dolor.