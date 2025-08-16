Coda, banda mexicana de rock en español prepara un homenaje especial en vida para su querido amigo y vocalista Xava Drago en La Maraka.

Xava Drago atraviesa uno de los momentos más críticos de su vida tras ser desahuciado de su lucha contra el cáncer en el estómago.

Coda le hará un homenaje en vida a Xava Drago en La Maraka

A través de redes sociales, Coda confirmó un concierto dedicado a Xava Drago titulado “Eternamente Xava” en La Maraka.

El concierto será el próximo 25 de septiembre en La Maraka y contará con la participación de músicos de la escena del rock nacional.

Coda estará en el escenario acompañado de otros compañeros y grupos que han sido parte de la trayectoria de Xava Drago como:

Víctimas del Dr. Cerebro,

Jaguares

Amantes de Lola

La Ley

Kenny la de los eléctricos

Cuca

El precio de boletos para asistir al homenaje a Xava Drago en La Maraka, son los siguientes:

VIP ORO: 700 pesos

VIP: 600 pesos

VIP PA: 500 pesos

Preferente: 500 pesos

General: 500 pesos

Vista Parcial: 400 pesos

Los boletos para “Eternamente Xava” se encuentran disponibles en el sitio oficial de La Maraka.

El concierto será un homenaje en vida a Xava Drago para reconocer su legado dentro del rock mexicano, reuniendo a grandes músicos.

Durante el concierto, amigos de Xava Drago se presentarán en el escenario para rendir homenaje a los conocidos temas de Coda,

Además, compartirán con la audiencia relatos que han dejado huella en la carrera del cantante, creando un ambiente íntimo de celebración.

Xava Drago enfrenta sus últimos días luego de que luchara con todas sus fuerzas tras haber sido diagnosticado con cáncer en el estómago.

Xava Drago (Instagram/@xavacoda)

Xava Drago se despide de su familia y amigos con emotivo mensaje

Xava Drago, vocalista de Coda, anunció en sus redes sociales que había sido desahuciado tras ser diagnosticado con cáncer

Recientemente, el músico compartió un mensaje que despertó el interés de sus fans, ya que fue interpretado como una despedida.

“A mi familia, fans, compañeros y amigos: Gracias infinitas. Desde el despertar del tiempo en su alborada, me mostraste tu belleza sin igual y ese amor puro e incondicional. En la tierra de mil luces místicas, he vivido un día delante del diablo, mas tu pasión me vuela” Xava Drago

En su cuenta de Facebook, Xava Drago compartió un escrito con una dedicatoria especial a su familia, compañeros y amigos.

El cantante agradeció por todo el amor que recibió a lo largo del proceso de su enfermedad.