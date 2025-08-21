Hoy 21 de agosto es el Día Nacional del Trabajo Social, pero además se celebran las siguientes efemérides:

Tal y como se reveló, este 21 de agosto es el Día Nacional del Trabajo Social en México, una fecha que fue aprobada por la Cámara de Diputados.

También este 21 de agosto es la fiesta de San Pío X quien fuera papa de la Iglesia Católica desde 1903 hasta su muerte en 1914.

Asimismo, el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo se celebra este 21 de agosto, una efeméride proclamada por la ONU en 2008.

Y finalmente, el Día Nacional del Trap en Chile es celebrado este 21 de agosto en donde se busca conmemorar al género musical.

Esta efeméride pretende reconocer la labor de las y los trabajadores sociales, así como su importancia en la sociedad.

Se conmemora y honra a quienes desempeñan un papel en la resolución de problemas sociales, así como en la construcción de una sociedad más justa.

El Día Nacional del Trabajador Social en México se celebra el 21 de agosto ya desde el 21 de agosto de 1950, se les conmemora.

Por lo que en este Día Nacional del Trabajo Social este 21 de agosto, se pretende que:

Se reconozca la labor de los trabajadores sociales

Se promueva la profesión de trabajador social

Se fomente la colaboración entre los trabajadores sociales, otros profesionales, instituciones y la sociedad en general

Abogar por mejores condiciones laborales y recursos para los trabajadores sociales

Este 18 de marzo es el Día Mundial del Trabajo Social (Brooke Cagle / Unsplash)

Además de ser el Día Nacional del Trabajo Social, este 21 de agosto es la fiesta de San Pío X, quien fuera papa de la Iglesia Católica desde 1903 y hasta su muerte en 1914.

Nacido bajo el nombre de Giuseppe Melchiorre Sarto un 2 de junio de 1835 en Riese, Italia y murió el 20 de agosto de 1914 en Roma, Italia.

El papa Pío X fue conocido por su humildad, devoción y defensa a la doctrina católica; promovió la liturgia, la música sacra y la formación sacerdotal.

También San Pío X luchó contra el modernismo, una corriente teológica que cuestionaba la autoridad de la Iglesia y su enseñanza.

Por lo que emitió la encíclica ‘Pascendi Dominici Gregis’ en 1917, en donde condenaba al modernismo como una herejía.

Posteriormente, Pío X fue canonizado por el papa Pío XII en 1954, y su fiesta se celebra cada 21 de agosto.

San Pío X es recordado como un pastor santo y un ejemplo de santidad para los fieles católicos, pues gobernó durante la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial.

Este 21 de agosto es el santoral de San Pío X (Especial)

Por otro lado, este 21 de agosto es el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo.

Esta efeméride fue proclamada por la ONU en 2008, en donde el principal objetivo es ofrecer apoyo a las víctimas y a los familiares de aquellos que murieron.

Se entiende al terrorismo como una forma de lucha política violenta, la cual busca sembrar terror, inseguridad y caos en la población o en un sector en específico.

Este 21 de agosto se celebra el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo (Levi Meir Clancy / Unsplash)

Finalmente, este 21 de agosto se celebra el Día Nacional del Trap en Chile, la cual busca destacar y conmemorar la influencia de este género musical que nació en el país latinoamericano.

En ese sentido, se entiende al trap como un género musical que cuenta con raíces en el hip hop y el rap.

Y como se ha revelado, el trap ha ganado gran popularidad en Chile, especialmente entre los jóvenes.

Por lo que ahora el trap es considerado como una forma de expresión cultural y un estilo de vida para muchos.