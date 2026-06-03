Mariana Seoane confirmó su noviazgo con un hombre apodado Bock y así presume su felicidad.

A pesar de que Mariana Seonae se ha caracterizado por ser reservada con su vida privada, la cantante presentó los medios a su nuevo novio.

La cantante acudió a un evento acompañada de Bock, con quien se le había visto últimamente.

Mariana Seoane tiene nuevo novio y así presume su relación

Los medios había captado en diversas ocasiones a Mariana Seoane con un misterioso hombre y la cantante confirmó que tenía pareja.

Incluso, la cantante presentó a su novio ante el público durante una presentación.

Mariana Seonae piensa que fue su mamá quien “le envió” un hombre bueno a su vida; recordemos que la madre de la cantante murió a inicios de 2025.

La cantante está a unos días de cumplir 50 años y expresó que se siente plena, enamorada.

Bock es cuatro años menor que Mariana Seoane, lo cual le agrada a la cantante.

“Mi novio. Ya lo presenté, ya es oficial. Estoy mu feliz”, dijo Mariana Seoane a los medios.

Mariana Seonae expresó que llevaba tiempo sin novio y sentía que era momento de iniciar una relación.

Según información de Gustavo Adolfo Infante, el novio de Mariana Seoane es sobrino de su madrastra y llevaban varios años conociéndose.

Mariana Seoane ya tiene novio y estrena canción que le dedicó un ex

La carrera de Mariana Seoane sigue en ascenso y el 5 de junio estrena la canción “Sé que te amo”, una melodía que le dedicó su expareja Adolfo Ángel, integrante de Los Temerarios.

“Sé que te amo” es una coloración de Mariana Seoane y Cumbia Pedregal.

“Sale este viernes, Sé que te amo, la canción que me escribió Adolfo Ángel y ahora será una versión con cumbia” Mariana Seoane

Mariana Seoane se presentó en Miami con la cantante Isabel Pantoja y hace unas semanas estrenó la canción “Por un mal amor”.