Xava Drago, conocido ser el vocalista de la banda de rock en español CODA, compartió a través de sus redes sociales, los tratamientos contra el cáncer no funcionaron y agradeció a sus fans por el apoyo brindado.

Pero, ¿quién es Xava Drago? Acá te compartimos más detalles respecto a la trayectoria y vida del cantante.

¿Quién es Xava Drago?

Xava Drago, cuyo nombre es Salvador Aguilar Hurtado, es un reconocido cantante y compositor mexicano, conocido principalmente por ser el vocalista de la banda de rock en español CODA, una agrupación icónica del rock mexicano de los años 80 y 90.

Su voz y su energía en el escenario lo convirtieron en una figura clave del hard rock y power metal en México, siendo considerado una leyenda del género.

Xava Drago enfrenta una batalla contra el cáncer gástrico, diagnosticado en julio de 2024.

Aunque en marzo de 2025 anunció que estaba libre de la enfermedad tras quimioterapias y una operación, el cáncer regresó de forma agresiva en abril de 2025.

¿Cuál es la edad de Xava Drago?

Xava Drago nació un 27 de septiembre de 1969; por lo que actualmente tiene 56 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Xava Drago?

Xava Drago nació un 27 de septiembre; por lo que es del signo zodiacal Libra.

¿Xava Drago tiene esposa?

Xava Drago está casado con Ela Corez, una actriz mexicana. En febrero de 2024, confirmó que le propuso matrimonio y que pronto se casarían

¿Xava Drago tiene hijos?

Xava Drago tiene dos hijas: Sofía y Nicole.

¿Qué estudios tiene Xava Drago?

No hay información pública sobre los estudios de Xava Drago; el cantante se ha desarrollado principalmente en el ámbito musical.

¿En qué ha trabajado Xava Drago?

Xava Drago comenzó su trayectoria en los años 80 con bandas como Ultimátum y Megatón, sentando las bases del hard rock mexicano.

Además de su trabajo con CODA, Xava Drago ha desarrollado una carrera en solitario, donde ha lanzado discos como “Quinto Sol” y más recientemente “Audictivo”, que incluye colaboraciones con figuras del rock.

En 2014, Xava Drago audicionó para La Voz México interpretando “Aún”, pero ningún juez giró su silla, lo que generó controversia debido a su trayectoria.

En noviembre de 2023, Xava Drago anunció que CODA se disolvió, sin una fecha de regreso.

Xava Drago, vocalista de Coda, anuncia está desahuciado

Desde entonces, ha estado hospitalizado, enfrentando complicaciones que incluyen la necesidad de una sonda para alimentarse.

Su familia ha solicitado apoyo económico para un tratamiento novedoso que cuesta 100 mil pesos.

No obstante, el 9 de agosto de 2025, Xava Drago compartió un mensaje en redes sociales indicando que los tratamientos no funcionaron y que los médicos ya no pueden hacer más por él.

El cantante agradeció a sus fans, familia y colegas por el apoyo, donde apuntó, pronto lanzará nueva música.

"Quiero agradecer a todos los que han donado y siguen donando, desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí, solo me queda agradecer de corazón..." Xava Drago