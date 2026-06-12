Peso Pluma celebró el triunfo de México en su primer partido en el Mundial 2026 con una imagen conmovedora en Instagram.

El jueves 11 de junio fue el primer partido de México en el Mundial 2026, quien se llevó el triunfo tras ganar 2 a 0 contra Sudáfrica.

El cantante compartió una historia de Instagram para celebrar la victoria de México.

Así reaccionó Peso Pluma por el triunfo de México

Peso Pluma compartió una imagen en Instagram donde se ve a los jugadores de la selección mexicana celebrando el triunfo de México en su debut en el Mundial 2026.

El cantante colocó emojis de una bandera de México y corazón, mostrando su orgullo por el triunfo de la selección mexicana.

Peso Pluma celebra el triunfo de México (Instagram/@pesopluma)

Se esperaba que Peso Pluma acudiera a la inauguración del Mundial 2026, ya que es embajador de una conocida marca de calzado.

A pesar de eso, Peso Pluma no acudió al primer partido del mundial, pero su expareja Kenia Os sí fue parte de la celebración.

Ni el fútbol unió a Kenia Os y Peso Pluma

Fans de Kenia Os se percataron de que la cantante es embajadora de una marca de tenis, la misma que representa Peso Pluma.

Muchos esperaban que Kenia Os y Peso Pluma se reencontraran en el primer partido de México, ya que esta marca lo habría invitado a ser parte del evento deportivo.

Kenia Os disfrutó del inicio del Mundial 2026 e incluso hubo rumores de un acercamiento con el actor Alejandro Speitzer.

Mientras tanto, Peso Pluma no ha dado señales de haber viajado a México y se ignora si acudirá a algunos de los partidos restantes que se realizarán en el país.