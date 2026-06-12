Kenia Os y Alejandro Speitzer coincidieron en la inauguración del Mundial 2026 y provocaron especulaciones sobre un posible coqueteo.

El pasado 6 de junio, Kenia Os y Peso Pluma confirmaron su separación tras un año de relación.

La cantante reapareció en público tras su ruptura y sus seguidores se percataron de su cercanía con Alejandro Speitzer, lo que generó rumores.

Alejandro Speitzer y Kenis Os coinciden en el debut de México

Juanpa Zurita acudió al primer partido del Mundial 2026, por lo que compartió diversos videos del evento y usuarios de redes sociales se percataron de la presencia de Kenia Os y Alejandro Speitzer en el mismo palco.

Fans de Kenia Os comenzaron a lanzar especulaciones sobre una posible cercanía entre ella y Alejandro Speitzer, pues aseguran que hace unos días comenzaron a seguirse en Instagram.

Otros explicaron que Kenia Os y Alejandro Speitzer eran embajadores de una marca deportiva, y por ese motivo estaban en el mismo palco.

En el video de Juanpa Zurita aparece Alejandro Speitzer celebrando un gol de la selección nacional, mientras Kenia Os estaba en el fondo; al final del video el actor voltea a ver a la cantante.

Los fans de Kenia Os no descartan que la cantante se esté dando una oportunidad en el amor y que esté conociendo a Alejandro Speitzer.

Kenia Os (Instagram/@keniaos)

Fans de Kenia Os la shippean con Alejandro Speitzer

Aunque algunos aseguran que el encuentro entre Kenia Os y Alejandro Speitzer se trató de una casualidad porque ambos fueron invitados de una famosa marca, hay quienes les gustaría verlos juntos.

Fans de Kenia Os no tardaron en shippearla con Alejandro Speitzer, ya que aseguran que actor la estaba viendo con insistencia durante el partido de México y Sudáfrica.

"Vengo del futuro: Kenia se va a ligar al hermoso de Spetzeir" y Tú y Kenia serían buena pareja digo “, fueron algunos de los comentarios en el Instagram del actor.