Renata Notni acapara titulares debido a que Diego Boneta, mediante el programa Despierta América, confirmó su ruptura.
De acuerdo con Diego Boneta, de 35 años de edad, su noviazgo con Renata Notni terminó en buenos términos y por decisión mutua.
“Las cosas acabaron con mucho amor”Diego Boneta
La separación sorprendió a muchos debido a que la dupla de actores tenían cinco años juntos, incluso, vivían bajo el mismo techo en una propiedad que ambos compraron en West Hollywood, California.
¿quién es ella?
¿Quién es Renata Notni?
Renata Notni es una actriz con 20 años de carrera, se inició en el mundo de la actuación de la mano de las telenovelas.
Ha participado en series televisivas y el diversos filmes, además de que ha prestado su imagen a distintas marcas de belleza, moda y joyería.
¿Qué edad tiene Renata Notni?
Renata Notni nació en Cuernavaca, México, el 2 de enero de 1995 por lo que actualmente tiene 31 años de edad.
¿Quién es el esposo de Renata Notni?
Renata Notni no está casada. Su último novio fue Diego Boneta, con quien tuvo una romance de 5 años.
¿Qué signo zodiacal es Renata Notni?
A Renata Notni la rige el signo zodiacal de capricornio.
¿Cuántos hijos tiene Renata Notni?
Renata Notni no tiene hijos.
¿Qué estudió Renata Notni?
Renata Notni es egresada del Centro de Educación Artística (CEA) donde estudió actuación.
¿En qué ha trabajado Renata Notni?
Renata Notni se inició como actriz a los 11 años de edad en la telenovela Código postal en 2006.
Su interpretación y carísma llamaron la atención de productores televisivos, por lo que su currículum creció. Ha participado en telenovelas como:
- Un gancho al corazón
- Mar de amor
- La fuerza del destino
- Amorcito corazón
- Qué bonito amor
- Quiero amarte
- Amor de barrio
- Sueño de amor
- Mi adorable maldición
- Érase una vez
- Por amar sin ley
Ha trabajado en series televisivas como:
- Yo quisiera
- El dragón
- Médicos, línea de vida
En cine:
- ¿Qué culpa tiene el karma?
- La boda de la abuela
- Zorro
- Coyote
Como modelo realizó proyectos con:
- L’Oréal México
- Carolina Herrera
- Bvlgari
- Tommy Hilfiger
- Alo
Participó en el video musical del tema “Eso no va a suceder”, de Ha-Ash.
En 2025 fundó su plataforma de bienestar “Bliss the Concept”.