¿Quién es Javier Ibarreche, el mexicano que recomienda series en TikTok y lo hace de forma tan exitosa que tiene millones de seguidores ansiosos por sus análisis?

El propio Javier Ibarreche se describe, no como un crítico de cine y televisión, sino como un actor de teatro, profesor de literatura, standupero y youtuber.

Entonces, ¿cómo logró Javier Ibarreche convertirse en uno de los tiktokers más influyentes en las recomendaciones de películas y series?

Gracias a las incontables horas que desde niño ha invertido frente a la televisión y en el cine, adquiriendo conocimientos a los que supo sacarles provecho en la pandemia.

Antes de la emergencia sanitaria, Javier Ibarreche abrió una cuenta en TikTok para impulsar un podcast de comedia que realizaba con dos standuperos.

Cuando la pandemia fue declarada, Javier Ibarreche pudo ver más series y películas que nunca antes y así se animó a hacer un video hablando de una cinta de un superhéroes.

“Por ocio empiezo a hacer tiktoks y empiezan a reventar. He visto una cantidad estúpida de series y de películas en la vida y resulta que la gente respondía a las recomendaciones que hacía y a la forma en que las reseñaba”

Una de las cosas que más agrada a los más de 4 millones de seguidores que Javier Ibarreche tiene en TikTok es que no sólo les ofrece la reseña de una película o serie.

También los divierte, explotando su experiencia como comediante y standupero, que da la sensación de estar escuchando a un amigo dando su opinión sobre determinado contenido.

“A partir de esa respuesta empezó a crecer y crecer lo de TikTok. De ahí me empezó a caer trabajo, que ya me permitió renunciar a lo de maestro, o sea, ya no estoy trabajando en el colegio [donde daba clases de literatura]”

Javier Ibarreche