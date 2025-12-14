Te contamos quién es Jaime Camil, actor que será Tronchatoro en Matilda el Musical, producción que llega a México.

Se reveló el elenco estelar de Matilda el Musical y una de las sorpresas es el papel de Jaime Camil quien dará vida a la malvada directora Tronchatoro.

¿Quién es Jaime Camil?

Jaime Federico Said Camil Saldaña Gama, mejor conocido como Jaime Camil, es un actor, comediante y cantante mexicano.

La carrera de Jaime Camil es conocida por la telenovela La fea más bella y la serie Jane the Virgin.

Jaime Camil (Jaime Camil / Facebook)

¿Cuántos años tiene Jaime Camil?

En la actualidad, Jaime Camil tiene 52 años de edad. Nació el 22 de julio de 1973 en la Ciudad de México.

¿Quién es la esposa de Jaime Camil?

La esposa de Jaime Camil es la modelo y actriz mexicana, Heidi Balvanera. La pareja está casada desde 2013.

Jaime Camil (Jaime Camil / Facebook)

¿Qué signo zodiacal es Jaime Camil?

Por su fecha de nacimiento, Jaime Camil es del signo zodiacal Cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Jaime Camil?

El actor Jaime Camil tiene 2 hijos: Elena y Jaime.

Jaime Camil (Jaime Camil / Facebook)

¿Qué estudió Jaime Camil?

Se sabe que Jaime Camil estudió administración de empresas en la Universidad Anáhuac.

Jaime Camil (Jaime Camil / Facebook)

¿En qué ha trabajado Jaime Camil?

Previo a dedicarse al mundo del entretenimiento, Jaime Camil trabajó en las empresas de su papá, Jaime Camil Garza.

Después comenzará su carrera por el espectáculo como locutor de la estación Radioactivo. 98.5.

La oportunidad de salir en televisión llegaría para Jaime Camil en 1995 con el programa “El show de Jaime Camil” y “Qué nochecita con Jaime Camil” de 1996.

Las series y películas más populares en las que ha participado Jaime Camil son:

Kimi (2022)

El rey Vicente Fernández (2022)

Jane the Virgin (2014-2019)

Star vs the Forces of Evil (2019)

La leyenda de los tres caballeros (2018)

Coco (2017)

The Loud House (2016)

Amor a primera visa (2013)

Salvando al soldado Pérez (2011)

Zapata, el sueño de un héroe (2004)

Diseñador ambos sexos (2001)

En televisión, las producciones más populares de Jaime Camil son las siguientes:

Qué pobres tan ricos (2013-2014)

Por ella soy Eva (2012)

Los exitosos Pérez (2009-2010)

Las tontas no van al cielo (2008)

La fea más bella (2006-2007)

Mujer de madera (2004-2005)

Demasiado corazón (1997-1998)

Como cantante, Jaime Camil ha lanzado estos discos:

Para estar contigo (1999)

Una vez más (2001)

Jaime Camil Vol. 3 (2008)

Por ella soy Eva (Por ella soy Eva)

Mientras que como conductor, Jaime Camil también acumula varios créditos. El más reciente fue La Academia en 2024.

Jaime Camil (Jaime Camil / Facebook)

Jaime Camil será Tronchatoro en Matilda el Musical

En redes sociales, se confirmó que Jaime Camil será Tronchatoro en Matilda el Musical que produce Alejandro Gou.

El elenco que acompañará a Camil en Matilda el Musical es:

Ricardo Margaleff, de 48 años de edad, como el sr. Wormwood

Verónica Jaspeado, de 49 años de edad, como la sra. Wormwood

Gloria Aura, de 40 años de edad, (personaje por confirmar)

María Elisa Gallegos como la srita. Honey

Gicela Sehedi como la sra. Phelps

Matilda el Musical arrancará su temporada el próximo viernes 13 de marzo 2026 en el Centro Cultural Teatro 1.

Los boletos de Matilda el Musical se podrán conseguir a través de Ticketmaster en preventa del 15 al 18 de diciembre 2025, a partir de las 11 de la mañana.