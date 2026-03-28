Ginny Hoffman asegura que no busca vengarse de Héctor Parra tras ser sentenciado a 12 años y 6 meses por corrupción de menores.

La actriz asegura que hay pruebas contundentes que llevaron a Héctor Parra a prisión y ella solo ha buscado justicia para su hija Alexa Hoffman.

Ginny Hoffman niega que se esté vengando de Héctor Parra

En un encuentro con medios, Ginny Hoffman aseguró que nunca metería a una persona inocente a la cárcel y Héctor Parra no lo es.

“Primero me corto un brazo antes meter a alguien inocente a la cárcel, no hay manera. Alexa doraba a su papá, Alexa no hubiera permitido que por una venganza o algo pisara la cárcel” Ginny Hoffman

Ginny Hoffman dice que Alexa Hoffman quería mucho a su padre, por lo que nunca hubiera permitido que Héctor Parra pisara la cárcel su fuera inocente.

Ginny Hoffman (Instagram/@ginnyhoffman_)

Sin embargo, Ginny Hoffman reitera que hay pruebas del abuso de Héctor Parra y que si dudara del testigo dio de su hija, tampoco hubiera permitido que el actor estuviera en prisión.

La actriz exhortó a los padres de junta dudar de sus hijos y siempre atender señales de abuso.

Ginny Hoffman narra que Alexa Hoffman ha vivido un proceso desgastante tras denunciar a su padre, pues ha enfrentado audiencias y críticas.

Por otro lado, Ginny Hoffman dice que es difícil que Héctor Parra salga de prisión antes de cumplir su sentencia.

“Es muy difícil (que salga de la cárcel) por lo que yo he visto del proceso, por lo que yo vi en el juicio, está muy difícil, él no tuvo manera de defenderse. Cuando eres culpable no tienes manera de defenderte” Ginny Hoffman

Héctor Parra (Instagram | Héctor Parra)

Ginny Hoffman no descarta ayudar a Daniela Parra si llegara a denunciar a Héctor Parra

Daniela Parra ha defendido a Héctor Parra desde que fue detenido en junio de 2021, pero Ginny Hoffman no descarta ayudarla si llegara a denunciar a su padre.

“Lo único que te puedo decir es que Daniela sabe lo que pasó. Yo creo que lo ideal se acercara a Alexa cuando lo necesitara” Ginny Hoffman

Ginny Hoffman admite que Alexa Hoffman no quiere saber nada de Daniela Parra y viceversa, pero asegura que su hermana la ayudaría si fuera necesario.

Por último, Ginny Hoffman asegura que lo mejor que le podría pasar a Daniela Parra es deslindarse de Héctor Parra y “deshacerse de la sombra de su padre”.