La banda británica de rock Def Leppard regresa a México con una serie de conciertos para deleite de sus fans.

Así que prepárense que ya les tenemos todos los detalles de fechas de conciertos, preventa y venta de boletos para ver a Def Leppard en México:

Fechas:

Sábado 17 de octubre 2026 en el Autódromo Querétaro de Querétaro, Querétaro Lunes 19 de octubre 2026 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, CDXM Miércoles 21 de octubre 2026 en la Arena VFG de Guadalajara, Jalisco

Hora: 8:00 y 9:00 de la noche

Telonero: EXTREME

Preventa Fan y Beyond: 2 junio 2026 a las 10 de la mañana con códigos

Preventa Priority: 3 junio 2026 a las 10 am con códigos

Preventa Spotify y Banamex: 4 junio 2026 desde las 10:00 am

Venta general y taquilla de los recintos: 5 de junio 2026 a las 10:00 de la mañana

Precios de boletos: Aún sin revelarse

Def Leppard en México (OCESA)

El regreso a México de la icónica banda de rock inglesa, Def Leppard es oficial con su gira de conciertos Live 2026.

Gira que promete ser inolvidable, por lo que desde ya el regreso de Def Leppard a México es de los más esperados en concierto.

Para los fans, las preventas de boletos tendrán 3 meses sin intereses en compras mayores de 3 mil pesos, solo con tarjetas Banamex.

En cuanto se revelen el precio de boletos, les estaremos actualizando los detalles de sección y costos para los conciertos de Def Leppard en México.