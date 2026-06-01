La banda británica de rock Def Leppard regresa a México con una serie de conciertos para deleite de sus fans.
Así que prepárense que ya les tenemos todos los detalles de fechas de conciertos, preventa y venta de boletos para ver a Def Leppard en México:
- Fechas:
- Sábado 17 de octubre 2026 en el Autódromo Querétaro de Querétaro, Querétaro
- Lunes 19 de octubre 2026 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, CDXM
- Miércoles 21 de octubre 2026 en la Arena VFG de Guadalajara, Jalisco
- Hora: 8:00 y 9:00 de la noche
- Telonero: EXTREME
- Preventa Fan y Beyond: 2 junio 2026 a las 10 de la mañana con códigos
- Preventa Priority: 3 junio 2026 a las 10 am con códigos
- Preventa Spotify y Banamex: 4 junio 2026 desde las 10:00 am
- Venta general y taquilla de los recintos: 5 de junio 2026 a las 10:00 de la mañana
- Precios de boletos: Aún sin revelarse
El regreso a México de la icónica banda de rock inglesa, Def Leppard es oficial con su gira de conciertos Live 2026.
Gira que promete ser inolvidable, por lo que desde ya el regreso de Def Leppard a México es de los más esperados en concierto.
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Para los fans, las preventas de boletos tendrán 3 meses sin intereses en compras mayores de 3 mil pesos, solo con tarjetas Banamex.
En cuanto se revelen el precio de boletos, les estaremos actualizando los detalles de sección y costos para los conciertos de Def Leppard en México.