Alexa Hoffman ya no realizará el documental de Héctor Parra, “Los 2 juicios de Alexa”, el cual era producido por Felipe Nájera.

En 2023 se publicó el tráiler del documental “Los 2 juicios de Alexa”, el cual prometía mostrar la verdad del caso contra Héctor Parra, quien fue sentenciado por corrupción de menores.

Alexa Hoffman no seguirá con el documental sobre Héctor Parra

Han pasado tres años y el documental “Los 2 juicios de Alexa” no ha avanzado, por lo que Alexa Hoffman reveló que ya no está entre sus planes concluir con este proyecto.

“En este momento no está en mis proyectos la verdad, porque ha sido muy desgastante” Alexa Hoffman

¿Alexa Hoffman está lista para ver a Héctor Parra salir de PRISIÓN? Ella RESPONDE y asegura que busca continuar con su vida #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/8v6sP9KDL4 — De Primera Mano (@deprimeramano) April 13, 2026

Alexa Hoffman menciona que el proceso contra su padre ha sido muy desgastante, por lo que quiere enfocarse en su carrera y otros proyectos que no están relacionados con el documental.

“Ya ha sido demasiado desgastante, he pasado más de 12 horas en la Fiscalía, han sido terapias, medicamentos, han sido muchísimas cosas” Alexa Hoffman

La joven se encuentra en un proceso de recuperación tras la sentencia contra Héctor Parra, además de que la exposición mediática ha sido estresante para ella.

Alexa Hoffman menciona que sigue terapia y por lo pronto no quiere seguir hablando de Héctor Parra.

Héctor Parra (Instagram | Héctor Parra)

¿Alexa Hoffman ya perdonó a Héctor Parra? Ella responde

Alexa Hoffman fue cuestionada sobre si ya cómo va a actuar cuando Héctor Parra sea liberado de prisión, lo cual podría pasar en 2034.

La joven menciona que no ha pensado en eso, pues está enfocada en otras situaciones de su vida.

“No lo sé. Evado esa parte. Ahorita no tengo eso en mente”, dijo Alexa Hoffman, quien ya no está interesada en los temas que relacionen a Héctor Parra o su hermana, Daniela Parra.

Alexa Hoffman (Agencia México)

La defensa de Héctor Parra interpuso un amparo directo, pues buscan que se revise por tercera vez su sentencia de 12 años y 6 meses.

Héctor Parra y Daniela Parra tienen la esperanza de que sea liberado en 2026, pero hasta el momento no hay avances en el proceso.