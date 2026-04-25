Tras los rumores de que Damián Alcázar podría ser el candidato de Morena en la alcaldía Coyoacán, el actor rompió el silencio y denunció que están suplantando su identidad en redes sociales.

Damián Alcázar aclaró que no tiene intención de dedicarse a la política, señalando que él no ha declarado nada sobre ser candidato en redes sociales, pues no tiene ninguna cuenta.

“La gente ociosa se la pasa inventando cosas. No tengo redes sociales, yo no soy al que siguen en Facebook y en X, yo no soy, ya lo he dicho muchas veces”. Damián Alcázar

Damián Alcázar, actor. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

Damián Alcázar acusa suplantación de identidad en redes sociales tras rumores candidatura en Coyoacán

Damián Alcázar señaló que ahora está enfocado en su carrera artística, por lo que no está interesado en meterse a la política, pese a que en redes sociales ya lo han señalado como candidato.

Hace unos días, Político MX hizo público que militantes cercanos a Luisa María Alcalde tenían la intención de proponer a Damián Alcázar para la candidatura en Coyoacán, cosa que ya desmintió el actor.

“Zapatero a tus zapatos, no hombre, la gente ociosa que se la pasa inventando cosas, para nada”. Damián Alcázar

El actor Damián Alcázar señaló que este tipo de declaraciones y de suplantación en redes lo puede poner en problemas, además de que se presta para divulgación de información falsa.

Ya en otra ocasión el actor había aclarado que no tiene intención de meterse a la política y pidió que no se digan cosas en su nombre en redes, pues él no tiene ningún perfil en estos espacios.