Ricardo Salinas Pliego desató polémica en redes sociales al realizar un comentario homofóbico sobre Eduardo Pozos, presidente municipal electo de Xico, en el estado de Veracruz.

Eduardo Pozos, de Morena, contrajo matrimonio este fin de semana con Alejandro Augusto Meza y su celebración ha desatado críticas; entre ellas, la de Ricardo Salinas Pliego.

Ricardo Salinas Pliego, empresario. (@RicardoBSalinas)

Ricardo Salinas Pliego hace comentario homofóbico sobre Eduardo Pozos

Un usuario en redes sociales criticó que Eduardo Pozos haya festejado su boda en medio de las afectaciones por las lluvias en Veracruz, e incluso señaló el comentario que hizo Claudia Sheinbaum sobre el evento del PAN.

Ricardo Salinas Pliego reposteó esta publicación y dijo que eso no era una boda, pues no había una novia.

Su comentario homofóbico desató gran polémica en redes sociales.

Aunque la celebración de Eduardo Pozos causó muchas críticas por no posponer su evento tras las lluvias en Veracruz, Ricardo Salinas Pliego no hizo referencia a esto, sino a la unión entre dos hombres.

“Esa no es una boda, tampoco levanten falsos, a ver… ¿dónde está la novia?” Ricardo Salinas Pliego en X