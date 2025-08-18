Westcol -de 24 años de edad- apostó la cabellera en el Supernova: Orígenes y perdió; sin embargo, el pacto no se cumplió.

Tras perder ante Mario Bautista -de 29 años de edad- Westcol tuvo que ser hospitalizado por una lesión en el hombro que necesitaría cirugía.

Berth Oh! no quiso rapar a Westcol en Supernova: Orígenes porque es un “caballero”

Westcol no terminó el tercer round y Mario Bautista ganó el combate en Supernova: Orígenes.

El influencer solicitó atención médica tras terminar la pelea, misma que determinó que tenía que ir al hospital de emergencia.

Berth Oh! reveló al público el estado de salud de Westcol y explicó que él no lo iba a rapar, pues el streamer no estaba en un buen momento.

Westcol estaba lesionado y tuvo que ir al hospital para que valoraran su lesión tras el combate con Mario Bautista.

“Para todas las personas que querían ver cómo rapábamos a Westcol. A Westcol intentaron acomodarle el hombro varias veces en la esquina, fue a servicio médicos, no lograron acomodarle el hombro y salió en una ambulancia” Berth Oh!

Bert Oh! mencionó que no le parecía adecuado rapar a Westcol en la ambulancia, pues su salud era la prioridad en ese momento.

“Las cosas como son, somos caballeros”, reiteró Bert Oh!, mientras los conductores de La Cotorrisa se quejaban por esta decisión.

“Acaba de salir en una ambulancia al hospital, vendado, no sabemos si lo tienen que operar (…) sinceramente, como caballero, como hombre, me pareció una mamada decirle: “Güey, te voy a rapar camino a la ambulancia” Berth Oh!

Westcol necesitará una cirugía tras pelear en Supernova: Orígenes (Instagram/@westcol)

Westcol necesita una cirugía tras enfrentarse a Mario Bautista en el Supernova: Orígenes

Tras la pelea en Supernova: Orígenes, Westcol se salvó de ser rapado, pero no de una cirugía en el hombro.

Westcol compartió una historia desde una ambulancia, donde agradeció a sus fans por apoyarlo y lamentó haberlos defraudado.

El influencer compartió la explicación de su médico, quien le indicó que necesitaba una cirugía o el hombro no se podría colocar en su posición .

El médico de Westcol le recomendó viajar a Colombia, pero con el brazo inmovilizado y que se haga la cirugía lo más pronto posible.

“Ya no puedo volver a boxear por más que me opere. Realmente fue una lesión y negligencia mía porque en la pelea yo sentí que iba ganando, pero cuando se me salió el hombro yo sentí” Westcol

Westcol mencionó que durante la pelea sintió que el hombro se le había dislocado, pero decidió seguir adelante.

“Yo no quería parar la pelea porque vi la victoria muy cerca (…) peleé mucho tiempo así y se me dañó el hueso, se me dañó el hombro” Westcol

Westcol ya no podrá volver a boxear y tendrá que pasar por una cirugía, además de un proceso de rehabilitación física.