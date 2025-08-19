¿La Barby Juárez arremete en contra de Gala Montes -de 25 años de edad-? Esto dijo de su pelea contra Alana Flores en Supernova: Orígenes.

Antes de la pelea entre Gala Montes y Alana Flores, la Barby Juárez -de 45 años de edad- tenía claro quién se llevaría el triunfo en Supernova: Orígenes y así se expresó de ambas contendientes.

Esto dijo la Barby Juárez de la pelea entre Gala Montes y Alana Flores en Supernova: Orígenes

El domingo 17 de agosto, Gala Montes y Alana Flores -de 24 años de edad- protagonizaron la pelea estelar en Supernova: Orígenes.

Gala Montes contra Alana en Supernova: Orígenes (@supernovaboxing)

Al final, Alana Flores se llevó la victoria ante Gala Montes, pero no fue una sorpresa para nadie y es que la Barby Juárez la veía como la clara favorita en Supernova: Orígenes.

En un encuentro con varios medios de comunicación durante la ceremonia de pesaje, la Barby Juárez señaló que Alana Flores saldría victoriosa.

“Obvio que Alana” La Barby Juárez

Para la Barby Juárez, Gala Montes hizo las cosas mal y recordó toda la polémica que se generó previo a su pelea con Alana Flores en Supernova: Orígenes.

“No es que no la quiera, pero se me hace muy... creo que ha hecho todas las cosas mal, la verdad. A lo mejor es actriz como dicen, a lo mejor es hacer show” La Barby Juárez

Durante su conversación, la Barby Juárez criticó la técnica boxística de Gala Montes y consideró que Alana Flores estaba mejor preparada.

“Me guardo mis comentarios (...) Por el peso... por eso lo decía Alana, porque vimos un sparring y de repente creo que estaba corriendo en el ring y se iba encima, y está muy raro, ¿no? Entonces, a veces se te complican ese tipo de peleadores. Pero creo que Alana se puso a estudiar esto para poderla trabajar arriba del ring” La Barby Juárez

Para la Barby Juárez el que las dos hayan decidido subirse al ring es de mucho respeto, porque es un deporte que no es fácil y no cualquiera lo hace.

La Barby Juárez señaló que el peso y la altura si es una gran diferencia y en una pelea real de box jamás se enfrentarían Gala Montes y Alana Flores.

“No es tan fácil subirte a un ring, mis respetos para las dos, aunque en el boxeo profesional no se vería eso de la diferencia de peso, el boxeo es una profesión y se merece respeto” La Barby Juárez

Gala no es mejor boxeadora que Alana Flores, no importa cómo sus fans lo quieran pintar. Las peleas callejeras no son boxeo, entiéndanlo. Alana tiene técnica, disciplina y una trayectoria que Gala nunca podrá igualar. pic.twitter.com/zEnfUML2Ke — Love Witch ☽🔮☾ (@loveismybrand) August 18, 2025

La pelea entre Gala Montes y Alana Flores fue una de las más esperadas en Supernova: Orígenes

Para nadie fue una sorpresa el triunfo de Alana Flores sobre Gala Montes en Supernova: Orígenes.

Y es que Alana Flores cuenta con una mayor experiencia y ya se ha subido al ring en otras ocasiones y se ha mantenido invicta.

Sin embargo, la pelea entre Alana Flores y Gala Montes en Supernova: Orígenes generó gran polémica por sus declaraciones previas.

Y es que Alana Flores acusó a Gala Montes de no querer cumplir su contrato y negarse a bajar de peso como se había acordado.

Por su parte, Gala Montes negó está situación asegurando que jamás aceptó bajar de peso.

En medio de toda la polémica generada, la pelea entre Gala Montes y Alana Flores fue una de las más esperadas en Supernova: Orígenes.