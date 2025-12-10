La influencer Mercedes Roa revela detalles del ataque que sufrió en Marsella, Francia.

Después de la preocupación que generó entre sus seguidores, Mercedes Rosa salió a contar lo que pasó en el barrio de la Ópera.

Así fue el ataque que sufrió Mercedes Roa en Marsella, Francia

A través de Instagram, Mercedes Roa compartió un video explicando cómo fue el ataque que sufrió en Marsella tras salir de un evento de futbol.

La grabación presenta un pequeño fragmento de la influencer durante el altercado en donde la policía intervino para detener a los agresores.

De acuerdo, Mercedes Roa se encontraba en Marsella, Francia, con dos amigas francesas y un amigo que la acompañó a grabar.

Mercedes Roa revela detalles del ataque que sufrió en Marsella (@mercedes_roa / Instagram)

Mientras esperaban para pedir un taxi, su amigo quiso encender un cigarro, por lo que se acercó a un grupo de jóvenes que estaban detrás de ellos.

“Mi amigo quería fumar, al él se le hizo muy natural...voltear y decirles ´tienen un encendedor?´. Uno de ellos le dijo no, no tenemos encendedor, pero por el traductor le dijeron que tenían cocaína.” Mercedes Roa

Ante tal propuesta, el acompañante de Mercedes Roa rechazó la oferta, sin embargo, uno de los sujetos insistió que la influencer podría estar interesada.

Después de volver a rechazar la propuesta, comenzó la agresión.

“Lo agarró de la nuca...y le dijo sí, ella sí. Nosotras nos espantamos y nos paramos...les dijimos nosotros no queremos pelear.” Mercedes Roa

Durante el incidente, uno de los individuos empujó muy fuerte a una de las miagas francesas de Mercedes Roa, que cayó varios metros lejos de donde estaban.

La agresión no paró ahí, ya que mientras la joven estaba en el piso, uno de los sujetos intentó darle una patada en la cabeza.

“Ya tirada, intentándose levantar, uno de ellos la patea con un montón de fuerza... por suerte...le rozó la patada, pero la patada iba a matar...iba directo a la cabeza.” Mercedes Roa

Después de defenderse, Mercedes Roa y sus amigos intentaron escapar, no obstante, dos de los sujetos los persiguieron.

Según detalló Mercedes Roa, uno de los agresores que los siguió empezó a buscar un cuchillo para hacerles daño.

Con la intención de que dejaran de pegarle a su amigo, la creadora de contenido se interpuso, por lo que fue agredida por los sujetos.

Me empujaron con tanta fuerza que terminé en el suelo, me abrieron la rodilla, el tobillo...esta parte de acá del cuello me duele muchísimo. Cuando me tiraron en el suelo, solo recuerdo estar llorando. Mercedes Roa

En su testimonio, Mercedes Roa explica que aunque había trabajadores, nadie les ayudó. Hasta que unos camioneros se acercaron y los agresores huyeron.

Cuando llegó la policía al lugar de los hechos, Mercedes Roa pidió levantar una denuncia, aunque se enfrentó a la barrera del idioma.

Afortunadamente, la influencer y sus amigos fueron trasladados al hospital, sin embargo, se tardaron una hora en ser atendidos.

Para documentar lo que estaba pasando, Mercedes Roa grabó la situación. No obstante, personal de seguridad no la dejó filmar y hasta la sacaron del lugar.

Tras salir del hospital, una mujer musulmana apoyó a Mercedes Roa y sus amigos.

Cuando llegó a la puerta de su hotel, la policía ya esperaba a Mercedes Roa.

En la comisaría, a la influencer le enseñaron el video de la agresión y aunque Mercedes Roa les pidió la grabación se la negaron, ya que es ilegal en Francia compartir la evidencia.

Al final de su relato, Mercedes Roa pidió no mal informar diciendo que se trató de una pelea porque no pudieron defenderse.

Mercedes Roa recibe mensajes de apoyo tras sufrir ataque en Marsella, Francia

Después de compartir su testimonio del ataque que vivió en Marsella, Mercedes Roa recibió mensajes de apoyo en redes.

Fans y creadores de contenido mostraron su solidaridad ante lo sucedido con Mercedes Roa.

Algunos de ellos pidieron que se hiciera justicia luego de la terrible agresión que vivió.