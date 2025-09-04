¿Cinthia Aparicio -de 32 años de edad- está embarazada? Exhiben que Alexis Ayala no sabe porque se encuentra en La Casa de los Famosos México 2025.

A través de un video de YouTube, se exhibió que Cinthia Aparicio y Alexis Ayala -de 60 años de edad- se convertirían muy pronto en papás.

Especulan que Cinthia Aparicio está embarazada y Alexis Ayala no lo sabe por estar en La Casa de los Famosos México 2025

Pese a su diferencia de edad, Cinthia Aparicio y Alexis Ayala se han consolidado como una de las parejas más queridas del medio del espectáculo.

Cinthia Aparicio y Alexis Ayala (Instagram/@cinthiaparicio)

Sin embargo, se dio a conocer que Cinthia Aparicio se encontraría embarazada, pero Alexis Ayala no sabe porque se encuentra en La Casa de los Famosos México 2025.

De esta manera más allá del lugar que alcance en La Casa de los Famosos México 2025, Alexis Ayala se llevaría una gran sorpresa al volver a convertirse en padre.

Fue a través del programa radiofónico ‘Todo para la mujer’ que el periodista Ernesto Buitrón señaló que han surgido especulaciones sobre un posible embarazo de Cinthia Aparicio.

De acuerdo con el periodista, las especulaciones han aumentado luego de la participación de Cinthia Aparicio en las diferentes galas de La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que usuarios han señalado que se le ve una sospechosa pancita a Cinthia Aparicio por lo que creen que podría estar embarazada.

“Crecen los rumores, hay que buscarla, le vamos a mandar un mensaje, de un supuesto embarazo... El público está rumorando de que Cinthia Aparicio estaría esperando bebé. Sí se le ve pancita a Cinthia, está en las galas” Ernesto Buitrón

Por su parte, Vicky López especuló sobre el tiempo que tendía de embarazo Cinthia Aparicio y que Alexis Ayala se llevaría una gran sorpresa y es que se perfila para ser de los finalistas de La Casa de los Famosos México 2025.

“A lo mejor si gana Alexis Ayala, que se perfila para ser uno de los tres finalistas, tendrá torta bajo el brazo y sale ya con la bendición de que su esposa tiene cinco meses de embarazo” Vicky López

Los conductores de Todo para la Mujer señalaron que Cinthia Aparicio no habría dicho nada porque el primero en enterarse debería de ser Alexis Ayala, pero ahora se encuentra en el reality.

No es la primera vez que se especula que Cinthia Aparicio y Alexis Ayala se convertirían en padres

Cabe recordar que hasta el momento se trata de una especulación y no hay confirmación de que Cinthia Aparicio y Alexis Ayala se van a convertir en papás.

Y es que hay algunos que dudan esta situación, pues han señalado que Cinthia Aparicio siempre ha mostrado tener curvas.

Además de que no sería la primera vez que se especula que Cinthia Aparicio se encuentra embarazada.

Cinthia Aparicio y Alexis Ayala se casaron en el 2023 en medio de críticas por su diferencia de edad.

Alexis Ayala tiene dos hijas: Stephanie y Roberta, con ambas ha demostrado que tiene una buena relación.

Por su parte, Cinthia Aparicio hasta el momento no tiene hijos y es que se ha centrado en sus proyectos profesionales.

Cabe recordar que a principios de año, Alexis Ayala pidió que Cinthia Aparicio estuviera embarazada.